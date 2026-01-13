將潔淨純白框進濃密翠綠中｜日本滋賀縣山頂別墅

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜FORM/Kouchi kimura Architects】

這一間坐落於日本滋賀縣的山頂別墅，佔地約250坪，居高臨下的地理環境能夠欣賞附近群山全景，看起來像是森林小徑的通道由山腳下的一條道路分支出來，直接通往房屋入口。

客戶在與設計師溝通時，要求在充分利用基地優勢的同時，更要於日常生活中創造出一種非凡的居住體驗。因此設計師規劃了一座面向山峰的四合院以達到借景的壯闊視覺效果，本案是由一個強調橫向結構的建築與圍繞庭院的牆壁所組成，牆壁的高度經過計算，讓人得以從房間內就可以毫無阻礙的看見對面的大山脊，簡約俐落又奇特突出的牆壁與建築融為一體，創造出美麗的天際線，使其成為嶄新風景的一部分，並進一步增添了該地區的迷人風貌。

沒有植栽的碎石庭院被設計成一個白色空間，以純白背牆做襯托，形塑出彷彿向四面八方漣漪般擴散的靜謐感。為了打造非凡體驗，屋簷下的角落被設置成一個面向庭院的水池與一個房間，藉此在視覺上連結內部與外部，因為微風、下雨與空氣的流動，這安穩的一隅隨時會展現不同的景緻，猶如藝廊般不知不覺間替別墅添上一抹濃郁人文氣質。倒映在水池中的反射與擺放在這裡的藝品，無形中描繪出一幅精緻細膩的畫面，讓建物更增光彩。

獨立的分隔玻璃牆將戶外引入室內的光線分散開來，使空間印象更加令人印象深刻，長凳、牆壁與天花延伸到玻璃窗外，與水池區相串聯，藉此在場景中創造了深度，並產生了內外區域的流動性。

可以說這棟山頂上的別墅將外部景觀與內部空間做出完美結合，每一個單獨的房間都擁有清晰的視線與自然採光，在鬆散分割區域的同時創造出連續的設計感受，於是整間房子雖然看似寧靜卻隱含流動不息的意象，在持續作動、日復一日的人生狀態下，不斷產生新鮮與非凡的空間感知，從此將美學昇華到另一個超乎想像的境界。

