將煙囪碳排轉化成香皂 台糖推動製糖碳資源循環

台糖公司16日與國原院、耐斯公司合作，將二氧化碳轉化為小蘇打再製成香皂，打造綠色製糖新模式。（張朝欣攝）

台糖公司為加速本土製糖邁向碳資源循環，16日與國家原子能科技研究院（國原院）、耐斯公司簽署合作備忘錄，三方攜手推動製糖業的碳資源再利用，由國原院提供碳捕捉技術，捕捉製糖過程中煙囪排出的煙道氣二氧化碳並轉化為小蘇打，再由耐斯公司製成香皂、洗衣粉，打造綠色製糖新模式。

台糖砂糖事業部執行長黃正忠與國原院副院長陳明輝、耐斯公司總廠長張志毓三方簽訂MOU，正式宣布虎尾糖廠於民國114至115年製糖期間，由國原院提供自主研發的碳捕捉設備與技術，將二氧化碳轉化為小蘇打再製成環保清潔用品，具體落實「碳從廢料變資源」理念。

黃正忠表示，台糖公司以製糖立業，近年持續推動製糖循環及淨零轉型，此合作案不僅延續虎尾糖廠百年製糖工藝，也成為製糖綠色轉型與負碳技術的示範場域，展現傳統產業藉由新科技不斷創造永續價值的潛力。

黃正忠說，面對氣候變遷及2050淨零目標的挑戰，台糖公司從製糖本業出發，延伸至養豬、農業、綠能、土地永續經營等領域，持續降低碳排放，並尋求創新技術與合作夥伴。秉持「取之於土地、用之於土地」精神，台糖從甘蔗田到煙囪口，從糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續緊密結合，展現企業責任，也推動台灣邁向淨零未來。

簽署儀式完成後，台糖公司、國原院、耐斯公司向現場來賓展示碳捕捉設備模型，說明捕碳技術運作原理、技術特色及未來應用方向，現場同步展示香皂、洗衣粉等各項試製樣品，讓與會者更直觀了解此合作案不僅是一項技術試驗，更是實踐對土地、環境及下一代的永續責任。

