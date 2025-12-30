將獲徵召選雲林縣長 劉建國：不畏戰

雲林2026藍綠人選已浮上檯面，都還未正式提名，藍營高度共識由縣長張麗善姪女、立委張嘉郡力拚接棒，綠營兩個月前傳出立委劉建國出馬，一直未宣布，劉昨接受廣播專訪，證實今天民進黨中常會徵召他出戰。

劉建國昨接受廣播節目專訪，未來面對張家勝負如何評估？劉表示，面對強大的張家，且民進黨在雲林議會43席中只占10席，鄉鎮長也只7席，是相對弱勢，雖面對勁敵，但他不畏戰。

藍營人選部分，立委張嘉郡已獲黨內共識，黨中央組發會先前也指出，沒有意外張嘉郡將是人選，將配合參選人選舉節奏提名。

民進黨高雄市長初選則陷4搶1混戰，立委邱議瑩昨發布行政院前院長蘇貞昌、市長陳其邁推薦短影片及政見白皮書，她說，最後時刻擔心國民黨運作支持者「灌票給林岱樺」；林岱樺反擊說，這坐實只有林岱樺超越黨派及族群，最具勝選能力。

國民黨高市黨部發言人張永杰說，「邱議瑩想太多了」，呼籲市民接到民調電話要唯一支持立委柯志恩。

邱議瑩競選團隊昨發布利用舊新聞畫面剪輯而成的2支催票影片，陳其邁過去在遊輪首航儀式中所說的「恨不得現在就把棒子交給她（邱議瑩）」這句話，也被收錄進去。邱說，她跟陳其邁交情好，彼此在市政問題的溝通與協調上有默契，「其邁市長的支持與否對我當然是助力，但我也要非常努力才能贏得市民支持」。

立委許智傑不以為然說，他和陳其邁是老同學，三井Lalaport上樑典禮時，市長公開說「我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成」，所以他是最能銜接市政的人選。

立委林岱樺昨發表高雄智慧城市「AI好生活」短片，要透過即時資訊與數據找出塞車點，市民出門找車位不用繞圈。立委賴瑞隆月初爆發家人涉入校園霸凌事件，賴定調是校園衝突非霸凌，對方女童家屬前天發聲「不認同」賴將和解視為非霸凌，覺得「被出賣」。

