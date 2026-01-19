將生活結合品德教育 桃園南門國小學子「醫樹」領悟堅毅精神

校內師生透過關懷校園中一棵受傷的椰子樹，將「堅強與勇氣」的核心品格化為實際行動。圖：教育局提供

桃園市南門國民小學持續貫徹「以閱讀為圓心，品格為半徑」的教育理念，致力於推動品德在生活中實踐、從課程中體驗。近日校內師生共同經歷一場深刻的生命教育課程，透過關懷校園中一棵受傷的椰子樹，將「堅強與勇氣」的核心品格化為實際行動，再次印證學校將校園環境融入學生品德學習的成果。

學生們透過近距離觀察這棵被修復的椰子樹，進行關於堅強與勇氣的生命課程。圖：教育局提供

在校園一隅，一棵陪伴南門學子多年的椰子樹，因不明原因樹幹出現明顯的破洞。師生們發現後，將此困境視為展現教育使命的契機。校長房瑞美堅信，品格教育不僅是口號，更是在生活中實踐，時時可學習、處處可學習。因此，學校立即發起「關懷生命樹」行動，邀請校外樹木醫學專家到校會勘，進行專業修補與養護作業。

在「品遊 (體驗啟善心)」的課程中，學生們透過近距離觀察這棵被修復的椰子樹，進行關於堅強與勇氣的生命課程。雖然椰子樹受到傷害，但在細心照料下，它仍努力生長，展現出不屈不撓的生命鬥志。這份堅毅的精神，培養學生肯定自我的精神，並從中領悟到面對逆境時，必須保持堅持不懈的態度。四年級學生在心得分享中寫道，「椰子樹的破洞就像我們遇到的困難，只要我們有勇氣面對並努力修補，我們就能像它一樣繼續挺立！」

為深化學習並訓練學生的思辨力與表達中建立自信心，南門國小在「品閱 (閱讀育品格)」和「品E (善用科技力)」的教學模式下，進一步組織學生擔任「小記者」，進行專題報導。老師引導學生運用平板電腦等數位科技，查詢椰子樹的相關資料與生命特性，促成科技教育與品格教育相輔相成。

學生透過資料蒐集，將椰子樹從受傷到被醫治、展現堅韌生命力的過程，結合在課堂上學到的核心品格，編寫成生動的專題報導稿件。此活動讓孩子們將這棵「生命鬥士」椰子樹的經歷，從單純的校園事件轉化為激勵人心的品德教材，南門國小藉此培養學生成為有道德的數位公民

在椰子樹傷勢逐漸穩定後，南門國小結合學生的品德學習，發起了「為生命樹祈福」活動。學生們親手寫下對椰子樹的祝福與感謝，以及自己立志學習堅強與勇氣的目標，將這些心意化成的祈福卡片懸掛於椰子樹周圍。這項溫馨的行動，不僅是學術成果的展現，更是品德實踐的具體體現。

教育局對於南門國小將自然生態與品格教育結合的創新課程表示高度肯定，期許學校在「創新、活力、人文、永續」的理念下，校長、全體教師與家長合作，營造充滿關懷與希望的學習沃土，引導孩子帶著自信與溫柔，成為「閱有品、悅遊藝」的新世紀公民。透過關懷一棵樹的實際行動，學校再次展現品格教育推動的核心精神，包含「品閱、品遊、品藝、品E」的四大特色，深刻滋養孩子的生命歷程，讓品德教育不僅融入日常學習，更成為學子們一生發光發熱的力量。

