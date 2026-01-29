將用AI取代員工 亞馬遜宣布全球再裁1.6萬人

就在亞馬遜於去（2025）年10月底大砍1萬4千個白領職位之後，28日宣布第二輪大裁員，這次是全球裁撤1萬6千個白領職位，主要為管理階層、行政、人力資源等；因為該公司計畫以生成式人工智慧取代企業員工，同時也正持續縮減疫情期間擴張的人力。

亞馬遜人資與科技資深副總裁葛雷提表示，公司正在減少管理層級、提升基層自主、去除官僚。而疫情期間曾有數百萬人在家工作，線上消費暴增，亞馬遜的員工人數翻倍，疫情後逐步裁減，把人力成本拉回水準。

廣告 廣告

媒體報導，3個月內兩輪裁員總計約3萬個職位，將佔亞馬遜35萬個辦公室白領職位的近10%，不會影響公司150萬名員工中佔多數的配送與倉儲員工。這次最新的裁員宣布，是亞馬遜自2023年裁減2萬7千個職位以來最大的一次單波裁員。

另外，正加速轉型的美國快遞巨頭優比速（UPS）27日宣布，今年預計再裁減3萬個職位，並關閉至少24處營業據點。這次裁員是該公司去年2025年4月啟動業務重組與轉型計畫的一部分，當時UPS表示要降低成本並提高獲利的能力。去年一整年UPS已裁撤4.8萬個職位並關閉93處營業據點。UPS正把業務重心，從亞馬遜低利潤包裹運送，轉往利潤更高的貨運業務。

更多公視新聞網報導

台電2025年轉虧為盈 賺729億元創紀錄

外媒：亞馬遜將裁3萬名員工 為史上最大規模

亞馬遜員工盼改善工作環境 耶誕出貨旺季宣布罷工

