將畫筆化為刺青針 大葉大學吳宸芳「貓咪藝妓」勇奪刺青冠軍

▲大葉大學造藝系黃舜星主任(右)恭喜吳宸芳(左)奪冠。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳，想將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青，去年首度參加賽事就獲頒亞軍，今年再次挑戰中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，以作品「貓咪藝妓」榮獲刺青冠軍。

吳宸芳同學表示，「貓咪藝妓」的創作靈感來自於許多人希望將寵物的模樣永遠留在身上，以紀念相伴一生的毛小孩，因此她將寵物與藝妓形象結合，創造出融合現代與傳統美學的圖案，很開心可以獲得冠軍。

吳宸芳同學感謝系上提供多元學習資源與開放的藝術氛圍，讓她能夠自由探索創作媒材。她認為，畫圖和刺青都是創作，只是媒介不同，有人用畫筆在紙上繪圖，她是用刺青針在皮膚上創作，目前她就讀大四，計畫未來要留在大葉攻讀研究所，讓自己擁有更深厚的藝術底蘊，拓展刺青藝術的表現形式。

大葉大學造藝系主任黃舜星指出，台灣多數刺青作品以線條與塗色為主，而吳宸芳的作品已達「繪畫」層次，整體構圖與筆觸表現細膩，設計圖面就像是一幅畫，兼具藝術與技術，因此從能從參賽選手中脫穎而出，奪下冠軍。