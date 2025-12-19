將登小巨蛋開唱 李聖傑推單曲〈晚成〉唱出人生體悟

李聖傑登台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》。（華納音樂提供）

李聖傑將於12月26、27日一連兩天登台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》，他提早於今（19）日推出新單曲〈晚成〉，當成送給歌迷的一份驚喜禮物。

新歌〈晚成〉像是一場人生對話，呼應著他一路走來的成長與體悟，尤其一句「不惑，真不惑嗎？」讓他深有感觸，到了40歲，真的對人生的所有疑問都解開了嗎？除了新歌，小巨蛋演唱會也進入倒數。李聖傑霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

首次攻蛋，李聖傑已進行兩個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態，並以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。

談到新單曲〈晚成〉，李聖傑形容那是一段自我對話的過程，不管處在人生的哪一個年齡，每個人都會因為不同的經歷，而產生對人生不一樣的領悟與體悟，這些累積都會影響一個人看待事情的角度與感受。

