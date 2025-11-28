將登MAMA舞台！aespa、RIIZE暖捐香港百萬 成員寧寧發聲默哀

香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重火警，火勢蔓延波及7棟大樓，至少造成94死、多人受傷，還有約300多人失聯，即將於當地舉辦的2025 MAMA頒獎典禮也緊急取消紅毯環節，並更動部分表演內容。為了表示哀悼，韓國經紀公司SM娛樂宣布捐贈100萬港幣，旗下團體RIIZE、aespa也分別捐出25萬、50萬港幣，中國籍成員寧寧（寧藝卓）更透過社群發聲，為香港祈福。

香港大火因災情嚴重，已被官方列為「五級火警」，不少人士相繼捐款協助救災，其中，南韓SM娛樂昨（27）日宣布向香港紅十字會捐贈100萬港幣（約400萬台幣），所屬男團RIIZE也加碼捐出25萬港幣（約100萬台幣），並於官方發文表示，「在聽聞了令人悲痛的消息後，內心十分沉重，我們決定以RIIZE和BRIIZE的名義，向香港紅十字會捐款港幣25萬，為本次救援及後續支持提供幫助，盡到我們一份棉薄之力，願一切平安」！

而同公司的人氣女團aespa同樣於微博宣布捐50萬港幣（約200萬台幣），文中寫道，「對於令人心痛的消息，我們深表關切。為此，我們決定以aespa的名義向中國香港紅十字會捐款港幣50萬，帶去一份力量，衷心祈願平安。」中國籍成員寧寧更透過IG發布限時動態，寫下「願平安無事，請大家一定注意安全，致敬消防人員，為遇難人員默哀」，帶著沉痛的心情為香港祈福。

中國籍成員寧寧發聲默哀。圖／翻攝自IG@imnotningning

aespa、RIIZE都即將出席今日登場的MAMA舞台，不過由於香港發生大規模火災，全港多個娛樂活動相繼宣布延期或取消，主辦單位經討論後，仍然決定如期舉行，但已緊急更改部分表演形式，也確定取消紅毯環節，並增設默哀儀式，為受難者及家屬致上深切的哀悼之意。

