將稀土當成武器的中國…… 其實對美國的依存度正在擴大

[Newtalk新聞] 一、美中貿易戰 中國是贏家嗎?

美中貿易戰暫時進入休戰局面。雙方同意部分撤回加徵的關稅，而中國則停止稀土出口管制的強化，但因此而認為中國是贏家則仍屬過早。

持續許久的美中貿易戰是迎來了休戰。中國國家主席習近平與美國總統川普於 10 月 30 日在韓國會談，美方同意削減部分追加關稅，而中方則同意停止稀土出口管制的強化。

許多人認為這次的勝利屬於中國。因為中國激起了外界對稀土供應不足的憂慮，迫使美國在關稅問題上面做出讓步。但是如果更深入觀察之後,便會發現:中國「稀土大國」的形象其實開始出現裂痕。

乍看之下，稀土市場幾乎全被中國壟斷，美國超過七成的稀土進口依賴於中國。但是，這指的是接近未加工狀態的稀土元素的進口，美國每年的稀土元素進口總額也僅約 2,500 萬美元而已。

即使失去稀土元素的供應，美國經濟所受的衝擊可能也相當有限。稀土元素的重要用途之一是製造更強力的永磁體，但其實這是存在替代性的材料的。即使完全改用替代性的材料、成本提高至10倍，理論上的增加額度也僅約 2.5 億美元。對GDP約 30 兆美元的美國而言，這只是在誤差範圍之內。

二、中國其實是「稀土化合物」的大量進口國

關鍵在於，稀土除了以元素形式交易外，也以稀土化合物的形態交易。若只看加工度較高、對製造業更重要的稀土化合物，美國對中國其實呈現大幅的順差。2023 年，美國稀土化合物出口總額為 3.55 億美元，其中近九成都出口至中國。另一方面，中國去年稀土化合物進口總額約 14 億美元，出口總額約 4 億美元。若看 2023 年，進口超過（逆差）的幅度更大。

稀土問題常被描述為美國依賴中國，但在附加價值更高的領域，其實是中國依賴美國。而且，中國在稀土化合物領域的貿易赤字近年正在急速擴大。

（以上文章譯自 Newsweek Japan 2025 年 11 月 15 日，作者是 Daniel Gros）

作者：張正修／曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

