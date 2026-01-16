將第6度對決陳亭妃！謝龍介眼尖曝「綠營這情況成破口」：已有跛腳現象

​​民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，陳亭妃以2.69％差距擊敗「賴清德嫡系子弟兵」、立委林俊憲，掀起熱烈討論；將代表國民黨參選的立委謝龍介則指出，陳亭妃突破賴清德的「德意志」，顯見後者在黨內已有跛腳現象，領導能力出現破口。

謝龍介今（16）日受訪直言，陳亭妃初選擊敗林俊憲，顯示賴清德作為總統、黨主席的領導有了初步危機，這個危機就是在黨內定於一尊的領導「出現破口」。謝龍介透露，綠營內部有風聲，認為賴清德在黨內已有跛腳現象，這是值得觀察的一點。

與此同時，陳亭妃在《POP撞新聞》節目中直言，如果要論耍嘴皮子，自己確實不可能贏過謝龍介，但也證明對方只是口才厲害，對市政根本不在行。陳亭妃強調，如果勝選可以帶動、影響2028年選舉氣勢，自己一定會盡全力守住台南，也對賴清德連任也信心。

