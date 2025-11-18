將納部定專科…感染科新血銳減去年全台僅14人 台大醫：還沒完全放心

衛福部上周預告，將感染科及重症醫學科納入部定專科。本報資料照片

衛福部近期公告，要將感染科及重症醫學科納入部定專科，屆時全台合計將有25個部定專科。我國去年僅新增12位感染科專科醫師，難以應對可能的傳染病疫情，衛福部將此舉視為改善人才培育的做法之一。不過，感染科醫師對此並非完全樂觀，擔憂成為部定專科，將被賦予更多任務，若無相應報酬配套，反而恐讓年輕醫師止步。

台大醫院內科部主任、感染症醫學會前理事長王振泰說，學會目前並未設有專科執照核發人數上限，過去多年來每年新增專科醫師人數約2、30人，但去年銳減至只剩12人，其中台大醫院共招募到3人，占全國4分之1，台大人力足夠，但對其他醫院並非好現象，納入部定專科雖表示政府肯定感染科醫師的能力及付出，但他「一則以喜，一則還沒完全放心。」

王振泰表示，感染科醫師不只看診，還肩負應對新興傳染病重任，納入部定專科只是第一步，需有完整攬才、育才計畫及配套，「除重視之外，要帶來實質層面改變，才比較容易招募新血」，成為部定專科，代表感染科可能被交付更多業務，應有相對應報酬及誘因，「否則對年輕醫師而言，還有其他選擇，未必會選感染科。」

台大醫院內科加護病房主任古世基說，部分醫院人力吃緊，因住院醫師缺乏，剛完成主治醫師訓練的重症醫學科醫師，就要上場擔任值班醫師，面對高風險病人，不少醫院花費薪資，提供薪資、值班費加給，加入部定專科後，期待衛福部以行政作為及相關措施，提供重症醫界相應獎勵，學會在政策溝通及討論上，也能與政府較有效的討論。

古世基說，重症醫學領域多元，包括胸腔科、心臟科，甚至外科、麻醉等科別，照顧病人樣態不同，目前透過聯甄委員會執行訓練，並進行品質監測，納入部定專科，可望讓相關制度由政府明確訂定，確保各家醫院訓練品質，並挹注資源用於醫師訓練。另，也有助強化偏鄉重症照顧，包括使用遠距醫療，確保偏鄉患者醫療品質。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，重症醫學與感染科在修法前歸類為次專科，學會為人民團體，沒有登錄受訓人數的義務，修法為次專科後，「最大關鍵是人力需登錄管理系統」，由中央統一管理發放多少張專科證照，從住院醫師訓練開始，就會訂出各家醫院訓練員額，進行人力管控，也能掌握訓練完後醫師流向，是留在醫院任職還是進入診所，這是納入部定專科最大目的。

目前我國共23部定專科，訓練人數設有天花板，全台每年訓練容額為1550人。劉玉菁表示，新增這2個專科後，會再由衛福部「住院醫師計畫認定委員會（RCC）」討論，決定是由25個專科共享現行1550員額，或增加一定額度。除管理專科醫師的「量」，也會藉由要求各家醫院訓練住院醫師的標準，提升感染科、重症醫學專科醫師的「能」。

