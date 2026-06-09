將組人口對策新戰略執行小組 卓揆喊話：打造育兒「鐵三角」
針對賴清德總統近期提出的「0到18歲成長津貼」、「兒少成長津貼專戶」等社會照顧措施，行政院長卓榮泰今（9）日訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園，致詞時透露近日就會組成人口對策新戰略的執行小組，強調父母照顧小孩，企業支持父母，政府支持企業，堅固的鐵三角完整起來後，人口對策新戰略才可能徹底成功。
卓榮泰表示，賴總統在頒布0到18歲的台灣人口對策新戰略時，基本想法是生兒生女是每個年輕人的權利跟意願，但養兒育女是政府跟國家的大事，政府會負起責任，讓在這時代生兒生女的年輕人，減少個人跟家庭的負擔，從各層次、方面做更多的協助。
卓榮泰指出，行政院近日內就會組成人口對策新戰略執行小組，針對每個部會訂定的政策跟措施要求執行期限，把必須修法的經行政院院會送出到立法院，請立法院修法，另有大部分不須經修法程序就以行政命令處理，就像政府機關下非營利幼兒園的推動托育政策下，增設育兒設施，有助於民間企業把人才留下來，把有更多工作能力的人留下來，對小朋友的生活照顧起居，各方面的學習也能夠更為完善。
卓榮泰說到，父母要照顧小孩，但是企業要支持父母，那政府會支持企業，把鐵三角很堅固的完整起來，人口對策新戰略才能徹底成功。他也透露跟總統報告，這是只許成功不許失敗的戰略，一定要打贏這場戰；因為台灣的生育率偏低，不能只靠個人的努力、家庭的付出，政府要把它當作大事一起來完成，國家未來有充裕的人力、人才，才能建設國家的發展，行政院跟立法院會充分的合作，盡速完成相關修法，或是完成相關的行政命令的變革，希望在下半年，就有一部分的人口對策會先上路，並且在明年，全面實施整套的人口、人口對策新戰略，國家便能迎向更可以發展的時代。
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