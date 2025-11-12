將與新壽解約 蔣萬安曝與輝達簽約進度提前
[NOWnews今日新聞] 在新壽同意「合意解約」後，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。北市府已將解約案送交議會，排入議程。台北市長蔣萬安今（12）日表示，最快本週能跟新壽解約，地上權簽約移轉給輝達的時間可望提早至明年農曆年前。
北市府委託會計師審查新壽提出的解約金，總金額為44億3,406萬4,085元，包括新光人壽已繳納給市府的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費計34億4981萬2,174元，還有成本9億8425萬1911元。
不過，攤開成本細項，卻驚見包含17、T18施工圍籬調整作業，其中含台新新光合併Logo調整，金額為4萬5675元；還有環境維護，包括112年8月、113年1月、113年5月，每次各20萬，而到了113年7月，T17、T18的環境維護，費用則增加到共計要24萬9999元。
蔣萬安今日上午出席台北市環保志義工頒獎典禮，被問到新壽帳單合理嗎？今天下午有信心通過審議？蔣萬安說，謝謝北市議會排入議程，今天大會就會進行相關討論，相關程序如果一切順利，議會通過後，預計這週可以完成與新壽簽訂終止合約的協議。
蔣萬安說，會和輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，所以包括後續都市計畫書、 建築設計等，市府一定會加速相關流程，設定地上權的簽約從原本目標是明年中，希望最快能拉到明年農曆年前就可以完成，將土地移轉給輝達。
媒體追問，確定輝達會願意負擔細項嗎？蔣萬安則沒有多作回應、快步離去。
