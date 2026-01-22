將與李乾龍討論新北市長人選？ 侯友宜：會按節奏找出最適當的人

外傳國民黨秘書長李乾龍預計近日將拜會新北市長侯友宜，討論2026新北市長人選一事。對此，侯友宜今（22）日受訪並未證實，僅表示「會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政不斷延續下去」。

新北市長侯友宜。（圖/中天新聞）

侯友宜今到泰山區出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，他在受訪被問到是否將跟李乾龍碰面時表示，因為這段時間都在新北各區召開行動治理座談會，還有很多市政工作在推動，請大家放心，會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政不斷延續下去，所以外界不用急，會全力以赴，把市政做好才是最重要。

廣告 廣告

傳國民黨秘書長李乾龍預計近日將拜會新北市長侯友宜，討論2026新北市長人選一事。（圖/資料照）

民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧已經積極跑選戰，國民黨新北市長提名仍未有進展，台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然皆是可能人選。

甫從日本返台的李乾龍21日受訪時透露，正與侯友宜聯繫，目前正在協調時間中，預計近1、2日會見面，不方便透露相關細節。然而，侯友宜幕僚卻對此表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。

延伸閱讀

不死心？英媒：川普加碼「每人3千萬」 利誘格陵蘭公投入美

1.2萬禮金來了！2026全台春節禮金「發放時間、資格」一次看

《死亡筆記本》女神變了？戶田惠梨香近照曝光 網崩潰：還我彌海砂