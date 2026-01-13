將與賴瑞隆爭高雄市長 柯志恩：與新潮流的決戰

國民黨參選人、立委柯志恩13日表示，恭喜賴瑞隆在黨內初選中出線，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟整個新潮流的決戰，「比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，我想我們絕對是有辦法達到最終的勝利。」（本報資料照片）

民進黨中央13日上午公布黨內高雄市長初選民調結果，最後由立委賴瑞隆以些微之差勝出，將代表民進黨參選高雄市長。國民黨參選人、立委柯志恩表示，恭喜賴瑞隆，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟整個新潮流的決戰，「比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，我想我們絕對是有辦法達到最終的勝利。」

針對民進黨的初選結果，柯志恩表示是在她的預料之中，除了恭喜賴瑞隆外，也對其他3位同樣是立法院同僚的民進黨候選人表達尊敬。未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟整個新潮流的決戰，會是一個「以小博大、逆轉」的方式來打選戰。

柯志恩說，從國民黨的黨產遭凍結開始，幾乎都是只靠候選人自己。但她也強調，不見得有錢才能辦事，以過去韓國瑜選高雄市長為例，未來在非常有限的資源之下，會提出能夠讓人民認同的政見這是唯一可以靠的底氣，「比資源比不上他們，但是比人氣比底氣，我想我們絕對是有辦法達到最終的勝利。」

柯志恩強調，今天終於確定她的對手是誰，未來也可以讓高雄的市容只剩下兩種不同的看板。他也預告，農曆年後她的選舉節奏也會開始重新調整，3月起會提出一連串的政見，市民最需要的不是誰的錢多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是她未來努力的方向。

