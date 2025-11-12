將親兼革實院院長、親自授課 鄭麗文：強化所有黨員論述能力

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，下午首度主持中常會。會中鄭宣布，將親自兼任革命實踐研究院院長，希望秉持當年國民黨創辦革實院精神，希望重拾黨核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。

鄭麗文表示，未來希望所有新進黨員都到革實院上課，由自己親自授課，讓革實院重新成黨員受訓、理解國民黨中心思想如何與時俱進、與現實環境充分結合，也讓每個黨員未來都能在各自領域與人際網絡中，成國民黨代表的價值與思想的最重要傳播者，讓國民黨得到更多人認同。

鄭麗文也說，未來國民黨有太多工作要進行，感謝所有黨務主管在此艱難時刻願意投入黨務工作，也感謝中常委過去這段時間對黨的支持，希望未來能並肩作戰贏得2026大選，2028順利政黨輪替重返執政。

