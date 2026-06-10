將訪新加坡領「李光耀城市獎特別獎」 蔣萬安：會與國際城市分享理念

台北市長蔣萬安10日出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，並在會前受訪。(記者張嘉明攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天完成台北市議會本會期的市政總質詢後，將連續與藍營執政縣長同台，接著預計14日出訪新加坡，他表示，受邀到新加坡領取「李光耀城市獎特別獎」，與會的還包括倫敦市長、布達佩斯等國際城市，他會藉此機會分享市政理念及成果。

蔣萬安今天下午將與雲林縣長張麗善同台推廣來自雲林的優質肉品與農特產品，12日與南投縣長許淑華一起行銷巧克力節；接著將出訪新加坡。

蔣萬安表示，受邀到新加坡領獎，非常的榮幸，因為台北市獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」殊榮，這是第一次有台灣的城市獲得。他說，當時評審團來台北的時候，實際到了大巨蛋、看了捷運新建、市場改建等，也實際到超商看孩子用數位學生證兌換鮮奶，都讓評審非常驚艷，認為是結合數位治理還有民生經濟非常聰明的做法。

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蔣萬安說，這次受邀到新加坡領獎，也會跟倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，他也會藉由這個機會分享市政理念及成果。等到有具體詳細確定的行程，會再對外說明跟公布。

台北市長蔣萬安今(10)出席「長者關懷行動記者會」。(記者何玉華攝)

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