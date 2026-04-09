將誠偷排廢水污基隆河 基市府重罰2214萬並廢證

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）將誠公司涉嫌排放廢水污染基隆河，導致基隆和新北汐止逾10萬戶用水受影響。基隆市長謝國樑今天說，市府將重罰將誠公司新台幣2214萬6000元，並廢止乙級廢棄物清除許可證。

謝國樑上午在記者會表示，將誠公司是惡性重大的累犯，根據歷年記錄，從民國102年到110年間多次違反廢棄物清理法、空氣污染防制法及水污染防治法，裁罰達10次，違規行為反覆發生，絕非如去年11月27日的偶發事件。

廣告 廣告

謝國樑說，這次裁罰不僅針對基隆河自來水污染事件，更是對將誠公司連續違規行為的整頓，對於長期違規、惡意逃避監管的業者，市府的立場非常明確，就是依法從重處理，絕不寬貸。

謝國樑表示，他判斷將誠公司過去雖有排放廢水，可能沒有流到用戶端，但絕不是將誠公司可以持續違法的理由，他是這次事件發生後才知道這間公司，將誠公司過去被裁罰10次，顯示惡行重大，且刻意迴避監管。

謝國樑表示，市府認為有必要予以重罰嚇阻將誠公司，並對其他想仿效將誠公司的業者，予以最嚴重的警告。至於過去為何10次都是輕罰將誠公司，可能要詢問過去的裁罰單位，他不予置評。

基隆市環保局主任秘書許何誠表示，將誠公司違反水污染防治法、廢棄物清理法、空氣污染防制法，環保局分別裁罰2000萬元、174萬6000元、40萬元，共計2214萬6000元。

基隆市政府工務處長簡翊哲說，事件發生後，市府工務處、台灣自來水公司、水利署第十河川分署，已針對基隆河水質加強巡檢，市府今年並編列100萬元，針對5處淨水場的水質抽檢，希望透過聯合巡查等機制，防止類似情形再次發生。

基隆地檢署表示，將誠公司在租用位於暖暖區水源保護區內的停車場私設地下工廠，經油水分離後將廢油售出，並把廢水排入河川，更與合法廠商台清公司合謀，佯裝將收取的廢油全數運至台清公司處理，掩飾非法行為，檢察官昨天偵結，起訴32人並建請從重量刑。（編輯：陳清芳）1150409