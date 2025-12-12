將誠公司遭疑基隆河污染元凶 謝國樑：若屬實重罰最高額2千萬

謝國樑近日前往碇內地區實勘疑似污染源頭。資料照。基隆市政府提供



基隆河油污事件導致基隆、新北汐止逾15萬戶自來水受影響，檢方近日查獲暖暖區「將誠公司」偷排廢水涉嫌重大，已將游姓負責人等5人聲押獲准。基隆市長謝國樑今（12日）證實，將誠犯罪資訊是由市府移送檢方，若將誠公司確實是基隆河污染元凶，市府會採最高強度「重罰到底、絕不寬貸」，最高開罰2千萬元。

檢方追查「基隆河油污」案，昨深夜複訊認定處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠公司」涉嫌偷排廢油污水，該公司疑似為了節省清除成本，竟將廢油污水儲放在油罐車內，伺機偷排入基隆河內。檢方認定游姓負責人與何姓等4名員工有串、滅證之虞，依涉嫌違反水污染防治法向法院聲押獲准，另2名王姓員工均以5萬元交保。

基隆市府先前追查油污案，曾揪出正方倉儲與國光客運保修廠盛星動力公司，雖均違反水污染防治法，但並非本次油污事件的「元凶」，分別裁處罰鍰後向基隆地檢署告發。

基隆市長謝國樑今證實，將誠公司涉案的相關資訊確實是由市府移送檢方，若證實將誠公司是基隆河原水污染元凶，市府會採最高強度「重罰到底、絕不寬貸」，將根據水污染防治法相關規定，開罰30萬元到2000萬元。至於實際罰鍰金額，目前環保局尚未對外公布，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，自來水公司包含用戶端的一切損失，都將求償到底。

謝國樑並表示，目前案件正在偵辦中，但這次是油污污染最嚴重的一次，未來市府會投入更多資源來維護基隆河與民眾飲水安全，並已祭出吹哨獎金，鼓勵民眾勇於檢舉。他強調，從2022年12月25日就職迄今，從未接到投訴有關基隆河河川污染，在此次基隆河原水遭污染前，他也沒有聽過這家公司名字，不認識這家公司相關人士。

謝國樑強調，下周立法院經濟委員會要到基隆考察水情，希望能督促水公司更有效的提升用水品質的設備及機制，因為目前恢復抽取基隆河原水，但如果淨化設備不足或出問題，就有可能再發生類似油汙染水源的問題，市府會做好巡查的工作，但他也喊話水公司應維護好淨化系統，避免故障影響水質。

