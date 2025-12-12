將誠公司遭疑基隆油污案元凶 謝國樑：若證實擬罰最高2千萬

查扣油罐車、油槽，基隆檢警搜索暖暖區將誠公司的多處地點，現場拉起封鎖線，還查扣了帳冊等證物，因為基隆河11月27日發生自來水油污染事件，影響基隆和汐止超過15萬戶用水。

檢警經過2週調查後發動搜索，還帶回游姓負責人等7人訊問，複訊後，游嫌等5人，向法院聲請羈押禁見，另外2人諭知4萬及5萬元交保；而聲押5人，也遭到法院裁定聲押獲准。

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，「涉嫌違反《廢棄物清理法》第46條、48條，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押並禁見。」

回顧整起事件發生後，基隆市府開挖大排採樣，還先後查獲正方倉儲、盛星動力，違法污染，分別開罰60萬元、100萬元。

這次被鎖定的將誠，雖然是合法登記的事業廢棄物處理業者，原本應該將收到的廢油，送至桃園觀音回收再利用，疑似為了節省費用，直接偷排到源遠路102巷的碇內大排，進而流入基隆河，造成大污染。

基隆河恢復取水，市民打開水籠頭洗杯子，洗出來的自來水不再有油污味，水質恢復正常後，市民也安心多了。

基隆市民林桂鳳指出，「這幾天用上來是比較好，沒有什麼味道，都沒什麼麼味道了。」

基隆市民、中山區西華社區發展協會總幹事王玉蘭表示，「現在是都沒有了，我也有找人來洗水塔，叫人來洗水塔，頭一兩天真的沒辦法，大家都不敢用。」

查詢環境部的列管污染裁處資訊，發現將誠10年來有6次的《廢棄物清理法》、水污染等的開罰紀錄；其中，2017年因為作業疏失，造成廢污油疏漏，污染基隆河，被罰了5萬5千元。

基隆市長謝國樑表示，「最後證明是元凶的話，那基隆市政府做為《水污染防治法》的主管機關，絕不寬貸。」

民進黨基隆市議員施偉政質疑，「基隆市政府在我們基隆市境內有這樣1間累犯，對於環境污染累犯的工廠，我們還要繼續讓它營業嗎？」

市長謝國樑強調，如果證實將誠是元凶，考慮依《水污染防治法》開罰最高2千萬元。民進黨市議員則希望，除了重罰，市府應該跟中央討論，如何加強基隆的水質安全，不要讓居民的生活，飽受威脅。