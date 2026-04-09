將誠污染基隆河影響10萬用戶 市府追加裁罰2214.6萬元

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基隆市政府9日公布針對將誠公司水污染的裁罰結果，市長謝國樑（左2）表示，該公司歷年來多次違法，市府除重罰2214.6萬元外，並撤銷其廢棄物清除許可。（張志康攝）

基隆市暖暖區將誠公司去年11月違規排放廢水進入基隆河，影響10萬戶以上自來水用戶，基隆地檢署8日提起公訴，並建請法官從重量刑。基隆市政府9日表示，將重罰將誠公司2214.6萬元，並廢除其乙級廢棄物清除許可。

基隆市長謝國樑表示，自去年11月事發以來，基隆市府基於尊重地檢署偵查不公開原則，並未公布裁罰結果，隨著地檢署偵查終結，市府依法針對將誠公司進行相關裁處。

謝國樑指出，市府認定將誠公司違規情節非常重大，而且具有長期性和累犯性，依歷年紀錄，自102年至111年間，將誠公司多次違反《廢棄物清理法》、《空氣污染防制法》以及《水污染防治法》，累計裁罰已達10次。認為該公司法遵意識薄弱，違規行為反覆發生，並非偶發事件。

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謝國樑強調，為此，市府依法裁處新台幣2214.6萬元，並廢止其乙級廢棄物清除許可，要求停止相關業務。他指出，這次重罰不僅是針對去年11月的水汙染事件，也是對其長期違規行為的整頓處理。

環保局水質及土壤防治科代理科長許何誠表示，裁罰內容包括依違反《水污法》開罰2000萬元、違反《廢棄物處理法》裁罰174.6萬元、違反《空污法》裁罰40萬元。並因將誠公司違規情節明顯且情節重大，環保局依相關規定撤銷其乙級廢棄物清除許可。

工務處長簡翊哲指出，市府目前已與自來水公司及水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查次數達28次以上，全面防堵污染源流入取水口。今年也特別編列100萬元經費，針對轄內5處淨水場進行共30次水質抽驗，透過多層次監測與稽查機制，強化水質安全防線。

謝國樑強調，市府對於危害環境及公共安全的違法行為，立場一貫明確，就是「零容忍」，未來任何危害安全或者是環境的違法行為，將零容忍的處理原則，依法嚴正處理，採最高標準，從重裁處絕不寬貸。

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