將誠油罐車疑進出大排旁 檢釐清與基隆河油污關聯

（中央社記者沈如峰基隆12日電）檢警環追查基隆河油污染事件，基市環保局發現源遠路102巷口大排疑似有將誠公司油罐車進出，移送檢方調查，檢方將釐清將誠公司與11月27日基隆河八堵抽水站污染案的關聯性。

基隆河八堵抽水站附近河面在11月27日出現油污，造成基隆市與新北市汐止區共約18萬戶自來水有油味。

基隆市環境保護局與檢警事後追查發現，基隆市暖暖區處理貨輪廢油回收的將誠公司涉有違法眝存、處理廢棄物的情事，涉偷排油污水；經檢察官複訊後，昨天依涉嫌違反廢棄物清理法，向基隆地方法院聲押游姓負責人與4名員工，共5名被告。基隆地院今天裁定羈押。

基隆市長謝國樑今天受訪說，目前全案仍在偵查中，市府會嚴守檢方再三交代的偵查不公開原則。市府當初確實是把將誠公司疑似不法資料，移送給檢方，市府也曾懷疑將誠公司是11月27日基隆河污染案的元凶；後續如證實將誠公司是元凶，市府會採最高強度，「重罰到底絕不寬貸」。

基隆市環保局表示，將誠公司涉犯廢棄物清理法，至於裁罰金額將待檢方偵查告一段落後，一併處理。

基隆市環保局指出，基隆河八堵抽水站附近河面在11月27日出現油污後，隨即向警方通報可疑污源，經調閱關鍵路口監視器影像發現，源遠路102巷口大排疑似有將誠公司油罐車出入，並派員前往公司採樣。

基隆市環保局說，該局發現將誠公司許多不合常理情事，因此將相關證據向檢方告發。將誠公司偷排廢油污水是否與基隆河水污染案有關，將由檢方進一步釐清。（編輯：林恕暉）1141212