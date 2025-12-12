將誠涉偷排廢油污水5人聲押 員工：公司已停業半個多月

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具，昨天獲5萬元交保的王姓司機今(12日)一早回到公司上班，他表示，公司已停業半個多月，面對媒體詢問是否被冤枉，王男回說，「有做就有做，沒做就沒有做，游老闆會講，我只是負責開車。」

基隆地檢署偵查發現，污染源來自收取廢油污水的將誠公司，涉為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河內，10日搜索將誠並帶回游姓負責人等7人，11日複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男等7人涉犯廢棄物清理法等罪，其中游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王姓2名司機分別諭知4 、5萬元交保。

廣告 廣告

王姓司機今天一早回到公司上班，記者走進公司發現，公司內不只有油罐車，還有儲油槽，以及疑似廢水油污設備與油管，全遭檢警拉上黃色封條，予以查扣；面對記者詢問是否被冤枉，他說，公司已停業半個多月，「有做就有做，沒做就沒有做，游老闆會講，我只是負責開車。」王還說，公司之前有年輕員工開關沒有關好，有廢污水流出去，但那次不是故意的，為此有3個員工被警察抓去問話。

檢警調查發現，將誠收取廢油污水後，依規定須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，將誠為節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水載回公司，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，流入基隆河，但將誠公司偷排廢油污水是否與此次基隆市自來水污染有關，還要進一步釐清。

基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。(記者林嘉東攝)

基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，10日搜索將誠公司，查扣公司油罐車與儲油槽等機具。(記者林嘉東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

高雄阿公「寄生機械車位」！警依侵入住宅現行犯逮捕 清空家當了

