「將誠」嫌疑重大！ 曾遭抓到10次違規.罰逾22萬元

基隆市上個月27日發生油污染事件，影響基隆、和新北市汐止超過18萬用水戶。檢警追查出處理廢棄物的將誠公司嫌疑重大，而根據調查，這間公司在2013到2021年間，共有10起違規、遭罰超過22萬元，也曾在2017年因作業疏失，污染過八堵抽水站段。至於過去的開罰金額被外界質疑不夠高、沒有遏止效果，基隆市長謝國樑表示，最近即使不是這次1127元凶，有違規的業者，被開罰的金額並不低。

餐飲店業者說：「太髒或者是有味道，我們也不敢用，淨水器，像我們自己自家的就有。」業者洗菜洗了一次又一次，還邊洗邊聞一聞有沒有汽油味，因為基隆河八堵抽水站附近河面，11月27日發現油污，讓居民們至今放不下心，更影響生活。

餐飲店業者說：「關於民生的，吃的，喝的什麼都要用水。」民眾說：「會怕，(若有)油的味道或是髒，我們吃下去不安心。」即使水公司表示，目前檢驗結果都符合標準，今日開始運轉抽取進淨水場，但民眾還是心驚驚，而罪魁禍首，廢棄物處理公司將誠，嫌疑重大，公司登記處藏身在民宅。

在門前曬衣服，一旁還堆滿垃圾及紙類回收，再往旁邊看，還有滑板車和籃球，欄杆內也種滿植栽，看不出這裡跟廢棄物清除業有關，檢警追查，將誠公司涉嫌將廢油污水，偷排入基隆河，但還不只如此。

根據公開資訊，將誠最近一次被抓到違規，是在2021年9月28號，在福安宮附近，噴灑除油劑卻沒依規定處理，而且在2017年，因作業疏失，導致廢污油水疏漏，就曾過污染八堵抽水站段，算一算，在2013到2021年間，共有10起違規，遭罰超過22萬元，環境講習25小時，對此有民眾質疑，罰則不重怎麼防止業者再犯。

基隆市長謝國樑說：「(其他業者)即便不是這次1127的元凶，有違規的廠商業者，我們都是開罰，金額也是並不低，我不認識這公司，從來沒有去過。」油污元凶是否水落石出，檢警還在偵查需進一步釐清，市府也強調，將持續研議提升用水及環境品質，不讓市民安全再受威脅。

