「將誠」疑為省成本偷排廢油 遭揭10年開罰數次！

基隆地檢署持續追查基隆河遭汙染案件，經調查鎖定暖暖區一家廢油回收業者「將誠」公司涉有重嫌。進一步比對資料發現，該公司近十年來累計多達10次遭裁罰紀錄，其中在民國106年，也曾發生類似違規排放油汙事件，當年卻僅開罰5萬5000元。基隆市長謝國樑對此表示，若最終確認將誠公司為污染元凶，市府將考慮祭出最重處分，罰鍰最高可達2000萬元。

檢警進入工廠調查時發現，廠房牆面遭人鑿洞，地板也挖出簡易水溝作為排水出口，疑似成為廢油排放通道。現場可見多項油汙處理設備、廢油收集油罐車，以及多條油管散落四周，整體環境相當凌亂。外界質疑，業者為節省處理成本，涉嫌將廢油偷排入基隆河，罔顧約18萬名市民的用水安全。

鄰近工廠員工表示，正常使用過的廢油都會請專業回收業者處理，聽到疑似有人違法排放，感到相當震驚。而將誠公司過往違規紀錄也隨之曝光，早在2013年就曾因空氣汙染遭裁罰，2015年間陸續違反多項環保法規，2017年更因作業疏失導致油品外流，造成基隆河污染。之後在2020年與2021年，又因油槽儲存廢油不當，油漬流入水溝而被開罰。

多起違規事件累積下來，卻僅遭處以數千元到10000多元不等的罰款，引發民眾質疑罰則過輕，難以遏止業者一再違法，也擔心多年來早已將受汙染的水源喝下肚。

市民直言，任何汙染水源的行為都極為惡劣，不論是民眾或廠商，都不該心存僥倖，危害公共安全。對此，基隆市長謝國樑強調，這起事件影響範圍已遍及全市，市府將以最高強度處理，若確認將誠公司涉犯水汙染防治法且情節重大，絕不寬貸，最高將開罰兩千萬元，以正視聽。

