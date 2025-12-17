將課程結合食農及環境永續 嘉大舉辦創意甜點發表會

嘉義大學行銷與觀光管理學系將碩士班課程結合食農教育與環境永續，以嘉義在地農特產品－幸福嘉義米、鳳梨及佛手瓜為主題，由修課學生提出具永續概念的永續餐點企劃書，在新悦花園酒店舉辦「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」創意甜點發表記者會。

學生的永續餐點企劃書經過三位廚師嚴謹評選後，由過去從未有任何餐飲接觸經驗的王定邦、張庭禎及邱奕靜三位同學以「一口回嘉：米香冰淇淋」餐點奪下第一名。