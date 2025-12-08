將請扁開政論節目？NCC：鏡電視此舉是違法行為
[Newtalk新聞] 目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持政論節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8）日在立法院答詢表示，鏡電視當初設立，現況就是不能開政論節目，若有政論節目就是違法，未來會持續關注與處理，但受刑人是否能主持政論節目，尊重法務部的看法。
立法院交通委員會今天審查「衛星廣播電視法修正草案」，邀請NCC代理主委陳崇樹列席備詢。
國民黨召委洪孟楷詢時表示，鏡電視「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC是否了解。陳崇樹答詢，NCC知道這樣的取巧方式，也發函請鏡電視陳述意見，針對先前的情況也開罰警告，至於是什麼處罰？洪孟楷追問，陳崇樹則說，「警告就是處罰」。
國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。洪孟楷問，未來修法若通過，NCC是否會尊重決議並依照程序進行？陳崇樹則稱，會依法行政。
