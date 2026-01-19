將買20多萬架無人機！1.25兆國防預算「可公開品項」曝 7大項內容、件數一次看
立法院外交國防委員會今（19）日召開「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議，在下午國防部已將可公開報告送至立法院，該份報告也揭露特別條例採購7大項內容，其中就包括無人機採購20萬架、標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統等。
根據國防部送至立法院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行可公開說明資料指出，特別預算涵蓋 3 大特色，包含「建構防衛體系、打造『台灣之盾』；引進高科技與 AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。
國防部指出，在作戰層面上打造多層次，具高科技輔助之「臺灣之盾」反彈道／防空系統，使作戰平臺、感測器與指管系統充分融合與高效，而非單一裝備購置；戰略層面上不僅強調科技建軍，加速情研、指令下達與精準打擊效能的擊殺鏈，以強化防衛韌性；更著重國防自主產業發展，藉由自主研發、技術轉移等方式，打造安全可靠的非紅供應鏈，建構全方位防衛能力。
國防部提到，特別預算所採購之相關項量均依敵情威脅研判，前瞻未來戰場景況與科技發展，經過嚴密分析，籌獲後將達成空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等 7 大目標。
國防部說明7大主要採購項目：
「精準火砲」：
籌購M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。
「遠程精準打擊飛彈」 ：
籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚。
「無人載具及其反制系統」 ：
（一）反甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700M 1554 架、ALTIUS-600ISR 478 架
（二）濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘
（三）各類無人機反制系統。
「防空、反彈道及反裝甲飛彈」：
標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）。
「AI 輔助與 C5ISR 系統」：
（一）人工智慧決策支援系統
（二）戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。
「強化作戰持續量能相關裝備」：
（一）因應戰時高消耗，擴增軍備產線：籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等
（二）機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力
（三）產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。
「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」 ：
採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。
國防部強調，兩岸情勢日益嚴峻，中共近年持續擴增軍力，並逐漸升級灰色地帶威脅，更經常以對台作戰想定，進行針對性軍演，以驗證其作戰計畫，意圖採取「由訓轉演」、「由演轉戰」的犯臺模式，加劇臺海局勢的不穩定。特別預算可兼顧經費完整性及預算規模穩定，在短期內獲得財源，以因應敵情威脅驟增，快速提升戰力。故投資國防就是投資和平，國軍必須立即編製特別預算，完備應變能力，以維持台海和平。
