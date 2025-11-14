將賣沙烏地阿拉伯F-35戰機! 美國防部憂：中國間諜恐趁機竊關鍵技術

近期有消息稱，美國計畫向沙烏地阿拉伯出售最先進的 F-35 戰機，滿足該國空軍的軍備升級需求。然而，美國國防部卻提出警告，認為向沙烏地阿拉伯出售 F-35 的行為，可能導致中國間諜獲取相關機密技術。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，全球地緣政治緊張情緒持續升溫，越來越多國家開始加強自身軍備，應對未來可能爆發的衝突。近期有消息稱，美國正在考慮向沙烏地阿拉伯出口 F-35 戰機，以滿足該國升級空軍軍備的需求。然而，一份美國國防部的情報評估報告卻提出警告，認為向沙烏地阿拉伯出售 F-35 的行為可能導致關鍵技術被中國間諜竊取，美國政府面臨的戰略困境也再次成為國際輿論的關注焦點。

X 推主「Open Source Intel」指出，五角大廈近期提出一份情報評估報告，警告向沙烏地阿拉伯出口 F-35 戰機可能導致的機密情報洩露風險。該份報告表示，一旦沙烏地阿拉伯獲得了 F-35 戰機，中國就可能透過間諜行動，或是與利雅德當局發起合作活動，直接或間接地獲得美國在 F-35 上應用的隱形技術、感測器技術以及航空電子技術，大幅提升中國的先進戰機研發能力。

洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

該份報告稱，目前中國正透過基礎設施、電信網路以及軍事合作等多個管道，加深自己對沙烏地阿拉伯的影響力，強調中國可能透過與沙烏地阿拉伯的友好關係或沙烏地阿拉伯防禦系統的漏洞，竊取美軍的機密技術，並用於可能與美國在西太平洋地區發生的衝突。

X 推主「Washington Report」認為，美國希望透過向沙烏地阿拉伯出售 F-35 的方式，阻止該國進口中國、俄羅斯的先進戰機，並確保沙烏地阿拉伯這個盟友能繼續與美國國防系統保持高度的連動合作。

「Washington Report」指出，由於中國間諜在沙烏地阿拉伯的活動十分活躍，向沙烏地阿拉伯出售先進戰機成為一項技術風險極高的決策，如何在最大化經濟、戰略利益的同時，保護本國的最先進軍事技術，已經成為美國政府的一個戰略困境，「華盛頓必須做出抉擇，要麼鞏固與盟友間的關係，要麼保護自身的關鍵核心資產」。

美國國防工業洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）F-35 戰機工廠。 圖／Lockheed Martin

許多網友也針對出售戰機可能導致的技術洩密問題展開討論。有網友認為，如果美國政府擔心出售 F-35 導致的技術洩露風險，或許能考慮以強化現有 F-15 戰機的方式，協助提升沙烏地阿拉伯的空軍實力。但也有網友表示，美國目前已經先後向多個盟國出售 F-35 ，「沒有必要擔心中國可能會透過間諜行動獲取機密技術，畢竟我們幾乎向全世界出售這些技術」。

