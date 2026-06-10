將赴新加坡領「李光耀城市獎」殊榮 蔣萬安曝評審團最驚豔的三大亮點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安預計於14日率團前往新加坡，代表台北市領取有「城市界諾貝爾獎」之稱的「李光耀城市獎特別獎」。蔣萬安今（10）日表示，這不僅是台北市首次獲獎，更是台灣城市首度獲得此項國際殊榮。他也透露，評審對大巨蛋、捷運建設、市場改建，以及透過數位學生證兌換鮮奶等政策印象深刻。

蔣萬安表示，此次赴新加坡領獎期間，也將與倫敦、布達佩斯等國際城市代表交流，藉由藉此分享台北市近年來的治理成果與市政理念，如果有具體詳細的行程，就會跟大家說明。（圖／鄧宇婷攝）

蔣萬安上午出席活動受訪時表示，受邀前往新加坡領取「李光耀城市獎特別獎」，市府團隊都感到非常榮幸。該獎項在國際城市治理領域具有高度指標性，這是首次有台灣城市獲得李光耀城市獎肯定。

廣告 廣告

蔣萬安透露，評審團來台期間，曾實際走訪台北大巨蛋、捷運新建工程以及市場改建計畫，也深入了解多項市政措施執行情況，同時也實際到超商看到孩子用數位學生證領生生喝鮮奶等。對方提到結合數位治理與民生服務的做法，表示印象深刻，並認為是一項相當聰明的做法。

蔣萬安表示，此次赴新加坡領獎期間，也將與倫敦、布達佩斯等國際城市代表交流，藉由藉此分享台北市近年來的治理成果與市政理念，如果有具體詳細的行程，就會跟大家說明。

更多FTNN新聞網報導

總質詢一結束「最強母雞」頻與藍首長合體 蔣萬安回應了

質詢對槓綠議員惹爭議 蔣萬安力挺殷瑋：政務官本就該為政策辯護

北市吸菸區緊鄰綠地挨批！鍾佩玲轟不合理 蔣萬安：劃分是為了做好分流

