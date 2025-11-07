將赴統派追思秋祭遭批敵我不分 鄭麗文：盼兩岸和解和平

國民黨主席鄭麗文今天(7日)下午受訪時證實，她將於明天(8日)參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。針對外界質疑該活動追思對象包括當年的共諜，這是「敵我不分」，鄭麗文說，台灣已經民主轉型幾十年，她出席這場活動就是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

有媒體報導指出，國民黨新任黨主席鄭麗文8日預計參加一場統派主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動最主要追思的對象是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石等人。由於吳石被中共奉為「烈士」，中共近期還透過電視劇宣揚其「事蹟」，鄭麗文代表國民黨出席追思大會，遭批評是敵我不分，接受中共的史觀。

對此，鄭麗文7日下午出席「馬習會10週年研討會」受訪時證實，她確實將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她並表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動，這場追思大會就是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。

鄭麗文說，她於2005年接受時任國民黨主席連戰的邀請加入國民黨，連戰當年希望兩岸能融冰、赴中國大陸訪問，隨後她便邀請二二八事件政治受難者陳明忠赴國民黨中央黨部，陳明忠遞給連戰「和解之鑰」，她認為這件事情背後代表的歷史意義是國共內戰及冷戰背景下，很多人因不同政治理想與主張付出青春跟生命。

鄭麗文表示，當年在台灣有共諜案，在中國也有國民黨員、國民黨政治工作者遭到逮捕，甚至受到凌虐、犧牲生命，她認為這是一個歷史的悲劇，她出席這場秋祭追思大會，就是希望悲劇不要再發生。鄭麗文說：『(原音)台灣已經民主轉型幾十年，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。所以，我明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，他們不需要再為自己的政治信仰付出代價。』

另外，立法院國民黨團決議廢除黨團總召2年任期條款限制，現任黨團總召傅崐萁將可不受限制尋求連任。不過，先前外傳鄭麗文曾諮詢資深藍委林德福接任黨團總召，如今是否支持傅崐萁連任，引發關注。

鄭麗文受訪時則澄清，先前關於她諮詢林德福接任總召的傳聞是子虛烏有，完全不是事實。她強調，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，也未曾介入，她完全尊重黨團自主。(編輯：陳士廉)