將赴里昂出席失智症會議 許景琦：會大聲說出來自中華民國台灣

許景琦組團與亞太呼吸睡眠整合協會秘書長蔡志誠出席今年4月在法國里昂舉行的第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 台中市維新醫院院長、許景琦博士受邀出席今年4月在法國里昂舉行的第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議，並且擔任講師。近來有多次台灣民間組織在國際會議遭中國打壓，許景琦今（23）日受訪時表示，他會帶著青天白日滿地紅的國旗出席，有中國代表任何不當舉動，他一定會大聲說出「我來自中華民國台灣」。

每兩年舉辦一次的國際阿爾滋海默氏症全球會議，今年進入第37屆，將於4月12至16日在法國里昂國際會議中心舉辦。許景琦說，這場在國際上號稱僅次於諾貝爾醫學獎的盛會，台灣是會員國，國家代表是台灣失智症協會，將於現場擺設展位，他會在16日上午11時活動中擔任講師。

許景琦醫師表示，這次他前往里昂，還在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師支持下，由秘書長蔡志誠先生召集一起組成台灣醫療界團體前往，參訪荷蘭侯格威及法國蘭德絲的阿爾茲海默症失智村，此外將帶著青天白日滿地紅的國旗，於台灣失智症協會的展位飄揚攝影，讓全世界的醫療人士，都知道台灣醫療水準的高端，也在阿爾滋海默失智症領域上面，邁向國際，加強國際醫療技術的交流。

許景琦這次將發表他研究探討抗發炎飲食遵從度（以抗發炎食物所提供的飲食能量百分比衡量）與阿茲海默症（Alzheimer’s disease, AD）特異性死亡率及全因死亡率之間關聯的演說，並進一步檢視此關聯是否因性別或種族／族裔而有所差異。

他的研究結果發現，較高比例的抗發炎食物攝取與較低的全因死亡率相關，並呈現降低 AD 特異性死亡率的趨勢。此保護效果主要出現在特定次族群（尤其是男性與非西班牙裔白人）。即便僅有約10%的飲食熱量來自抗發炎食物，亦與這些族群中較低的死亡風險相關，顯示透過可行的飲食調整即可產生潛在效益。本研究結果支持，調整飲食組成是一種實際且低成本的介入方式，可能透過減輕神經發炎反應來降低 AD 死亡風險。

另外，針對台中市大甲區去年發生21歲陳姓女子遭母親拘禁致死事件，近日陳女的雙親都被起訴。許景琦認為「餓死親女」的心理機制與「主動施虐」的案型（如剴剴案）其實有微妙的心理差異。這類案件通常被稱為「極端疏忽（Extreme Neglect）」。大眾最震撼的點在於：「那是她的親生骨肉，怎麼可能看著她慢慢餓死而毫無反應？」許景琦從臨床與司法鑑定角度，拆解這位母親可能的心理狀態，並驗證「殘酷」或「精神疾病」論點。

許景琦說，這類案件最常被診斷出的不是急性精神病，而是「人格障礙」。面對這類加害者來說，孩子不是一個「需要照顧的生命」，而是一個「阻礙她追求快樂的負擔」，當她選擇忽視孩子的哭聲去追求自己的社交生活時，她展現的是極度的情感冷漠。她可能在心理上將門後的哭聲「靜音」。這不是聽不到，而是拒絕處理。這在心理學上是「逃避現實」的極端表現，但逃避不代表沒有辨識能力。

在法庭上，律師最常主張「精神耗弱」。但精神科醫師在鑑定時就能抓出。如果功能是選擇性缺失，這就不是疾病導致的「辨識能力受損」，而是行為人的價值排序問題。

許醫師認為這類案件最殘酷的結論是：「虎媽」可能完全清醒，只是不愛這個孩子，甚至只是這孩子與討厭的婆婆貌似罷了。社會系統有時會試圖用「病」來解釋這類行為，因為承認「一個理智清醒的母親能冷血至此」對人性而言太過沉重。這類加害者通常具有高偽裝性或極度被動的人格，傳統的「瘋子」篩檢法完全無效。我們需要的是更強化的社區連結，以及對「高風險家庭」中兒女健康狀態的強制查核，而非事後去探討母親是否有「精神疾病」，甚至探討那女兒是否有厭食症等等。

