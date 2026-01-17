將軍區承天宮設置米龍集龍氣護佑信眾

記者張淑娟／將軍報導

台南市將軍區將貴承天宮凌霄寶殿十七日舉辦「乙巳歲入火安座慶成三獻滿福醮」，廟方特別設置以白米製作的「米龍」，象徵匯聚五方龍神之氣，為地方祈求平安與興旺。法會邀請林內天明宮大法師翁聖和暨道壇團隊蒞臨演法，儀式莊嚴隆重，吸引眾多信眾前來參與，場面熱絡。

翁聖和指出，龍在傳統信仰中象徵權威、吉祥與生生不息，此次安奉五方龍神，寓意東西南北中五方齊聚、氣運圓滿；而選擇以米塑龍，乃因米為五穀之首，與民生、繁衍息息相關，可助人之氣、養萬物之靈，設置米龍即是將龍氣留駐廟中，庇佑地方風調雨順、家運昌隆，並為信眾祈求添丁得子、事業順利、學子金榜題名。

已有八十年歷史的承天宮凌霄寶殿，是將軍地區重要的信仰中心。廟方於三年前完成整修工程後，首次安設米龍祈福，獲得地方居民高度認同；今年再度舉辦安米龍滿福醮，除延續傳統信仰，也希望藉由完整科儀，使龍氣更加興盛，讓五方龍神之力持續守護地方，庇佑居民安居樂業。

將軍區承天宮設置鮮見的米龍。（記者張淑娟攝）

承天宮人員郭國義表示，此次米龍共使用二百斤白米及一千枚象徵財福與護佑的龍幣，經大法師依循古禮演法後，匯聚五方龍神之氣。米龍將安奉於廟中一個月，讓信眾前來參拜祈福，圓滿後龍幣將永久留存於承天宮，作為鎮殿吉祥物，象徵福氣長存。

為期三天的滿福醮於十七日圓滿落幕，最後由翁聖和進行遍灑五穀、錢幣與釘子的儀式，象徵添丁、發財、安宅、鎮煞，信眾紛紛接福，祈求新的一年好運連連。多位信眾表示，米龍造型獨特且寓意深遠，能在地方廟宇見到如此完整的科儀，相當難得，也感受到傳統信仰所帶來的凝聚力。

承天宮表示，廟中主祀玉皇上帝，陪祀南斗星君、北斗星君、王靈天君、中壇元帥、南方小將軍、姑娘媽、關聖帝君、觀音娘娘、福德正神、土地婆等神祇；另設承應壇主祀玄天上帝。未來承應壇將於每月第二與第四個週末持續為信眾服務，期盼在傳承信仰文化的同時，也成為地方心靈安定的重要力量。