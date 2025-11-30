將軍巷口聖慈宮 動土重建

將軍區巷口聖慈宮三十日舉行重建動土典禮。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕將軍報導

有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮因建物老舊、空間不足，廟方決定重建，經各界善信踴躍響應，現已籌募九千多萬元重建經費，三十日動土開啟重建之路。

三十日上午十時十分，廟方備妥豐盛供品，由聖慈宮重建主委陳永昌帶領全體與會人士及信眾虔誠祭拜，祈求工程順利圓滿。新廟採單殿式設計，造型古色古香、未來不僅是地方信仰中心，更將成為將軍區重要的文化地標。

陳永昌指出，早期居民在現址興建簡易公厝奉祀池府千歲與天上聖母，並作為庄民會議場所；民國十八年興建磚造中山堂，後於民國六十四年在旅外鄉親與信眾捐款、加上公所與縣府補助下，建成現今的聖慈宮。一樓為活動中心、二樓供奉池府千歲、天上聖母、西天佛祖、主帥爺與福德正神，並恭塑鎮殿池府大千歲。由於廟頂琉璃瓦脫落、鋼筋外露，有安全疑慮，加上年長信眾上樓參拜不便，重建需求迫切。

陳永昌說，經各界踴躍捐輸，現已募得九千多萬元的重建經費，正是這份來自四面八方的善念、信念與團結力量，讓聖慈宮重建工程得以順利啟動，凝聚出地方最珍貴、最堅韌的力量。