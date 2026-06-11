將軍溪布袋蓮阻礙河道暢通 南市水利局緊急清除1200噸
今年上半年因降雨偏少、氣溫回升，將軍溪排水系統部分水質優養化，導致布袋蓮出現異常增生。臺南市政府水利局為維持防汛期間河道暢通，調派4間開口合約廠商全面進場移除布袋蓮，截至目前為止，累計清除量已達1,200公噸。本週梅雨鋒面帶來強降雨，布袋蓮順流排入北門潟湖，水利局將加強於下游渠道圍圈打撈，並同步通知北門潟湖目的事業主管單位同步辦理清除作業，以避免影響地方漁業發展。
水利局表示，每年的春夏季是布袋蓮的生長高峰，其最適生長水溫為25°C至 30°C，在南部地區充足的日照與水體豐富營養鹽的催化下，布袋蓮覆蓋面積極易呈現爆發性增長。為有效阻絕布袋蓮隨潮汐擴散，水利局已於各重要匯流口處設置阻絕攔截索，圍堵並防止布袋蓮因每日漲退潮影響，在總爺排水、埤頭排水、蔥子寮排水、海浦排水及養魚等支流排水之間反覆漂移、交叉感染。
目前水利局持續運用透過「台南水情即時通」系統、沿線佈設的CCTV 即時影像與水位監測數據，緊盯將軍溪各主要排水防汛狀況。一旦發現布袋蓮再度聚集或有阻礙水流之虞，將立即調配人力機具前往處置，秉持最高效率維持河道暢通，將沿線水患風險降至最低。
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