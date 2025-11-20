將軍級新人參選中正 萬華！張延廷：我會衝鋒陷陣、使命必達

2026台北市議員選舉逐漸升溫，各方潛在參選人紛紛動作頻頻。空軍前副司令張延廷18日突然在社群平台張貼個人學經歷文宣，正式表態投入台北市中正、萬華區議員選舉，並向在地民眾詢問是否能提供大小看板讓他懸掛競選文宣，強調若能當選，一定會全力為地方服務。貼文曝光後獲得大批支持者回應，紛紛喊話願意動員、加入志工或號召親友相挺。

張延廷在文宣中自述出身貧困童工，最懂基層辛苦。他強調自己空軍戰鬥機飛行員出身，曾任空軍副司令、中將退役，獲得國家42座勳章與獎章，並具政治學博士背景，曾任教清華大學等多所大學，也是大學校長、空軍軍官官校與空軍航空技術學院的重要行政與教職人員。他同時具備美國智庫經驗，曾任華府史汀生中心（Stimson Center）博士研究員、台北市政府顧問，並長期撰寫政論、參與公共評論。

他在貼文中呼籲，「台北市中正、萬華的好朋友，是否能提供大小看板讓我懸掛宣傳？非常感謝！當選後一定熱心服務大家。」貼文引起熱烈迴響，不少支持者留言表示會動員親友、號召同學與軍中袍澤相挺，也有人直接承諾願加入志工團隊，更有粉絲喊出要陪他拜訪萬華地方大老。

張延廷今（20日）再度發文表示，感謝外界支持與媒體報導帶來的共鳴，也重申自己將以軍人精神面對選戰，「一定親力親為、衝鋒陷陣、使命必達，這是我獲得42座勳章、獎章最有力的保證。」

中正、萬華選區共8席，目前由國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平，民進黨洪婉臻、劉耀仁，以及無黨籍徐立信分占7席；因民進黨吳沛憶升任立委留下空缺，使該選區競爭格局更加多變。張延廷的參選聲明，被外界視為替選情投下新的變數。

