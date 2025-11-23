將軍農會辦理青農農產品行銷展售暨家政、四健成果展 義賣公益回饋照顧弱勢

將軍農會辦理青農農產品行銷展售暨家政、四健成果展，並舉行義賣將所得捐贈給弱勢團體，以行動回饋家鄉。（記者李嘉祥攝）

今年丹娜絲風災重創沿海城市，不僅房屋損毀，農業也遭摧殘，為協助農民行銷，並展現農業災後復建成果，臺南市將軍區農會特於農民活動中心廣場辦理「114年青農農產品行銷展售暨家政、四健成果展活動」活動，邀青農展售農產品，會中也舉辦義賣公益捐贈、家政四健成果展及農會伴手禮展售等活動，吸引許多人潮來買在地農特產品、品嚐在地好滋味、欣賞才藝表演及做公益。

活動現場除有青農作物展售，家政、四健作品展示及才藝表演，透過家政班員廚藝展現在地好滋味，還有農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，購買農會伴手禮或青農特產滿200元加贈牛蒡雞湯品嚐券，吸引許多民眾來嚐鮮。

將軍區農會總幹事林彥良表示，為活化農村，改善農村人口老化，農會積極執行農業部「幸福農村推動計畫」，輔導青年農民，推廣精緻農業及設施栽培，增加農業收益；因應從農人口老化，農會也於106年分別成立青農蔬菜產銷班及青農聯誼會，吸引青年農民加入，帶領青年回鄉從事農業經營風潮。

林彥良總幹事指出，今年7月雖遭丹娜絲颱風及豪雨侵襲，農作物及農業設施災損嚴重，然在地青農展現強大韌性，立即投入災後重建與復建，辛勤栽培各項優質蔬果參加展售活動，同時也透過公益義賣將所得捐贈予弱勢團體，展現青年熱愛家鄉、關懷社會的情懷，也希望各界多鼓勵，讓地方農業永續。