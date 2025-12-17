將軍長平國小體驗摸文蛤直說有趣

將軍長平國小學童，參加漁業養殖體驗營，感受摸文蛤感覺。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／將軍報導

將軍區長平國小參加南縣區漁會「養殖漁業體驗營」，前往七股摸文蛤，學童穿上青蛙裝在魚塭裡摸來摸去，看到超大文蛤相當興奮，直說當漁民好辛苦。

長平國小校長劉春男指出，這次活動由二至四年級共十五名學生參加，主辦的南縣區漁會委由股份漁鄉承辦「養殖漁業體驗營」，師生們首站來到六孔碼頭遊客中心，透過文蛤小講堂活動，了解文蛤的生態與養殖方式後，便前往南灣碼頭體驗活動的重頭戲摸文蛤。

穿上青蛙裝的學童們慢慢走入養殖魚塭裡，只是走路受限，感覺寸步難行，隨行的老師提醒，踩在濕軟的泥沙要注意安全，且開始用雙手尋找文蛤，大家用手挖出一顆顆的文蛤，挖到超大個頭的學童歡呼聲不斷，現場楊洋溢歡樂景象。隨後一行人品嘗新鮮的海產，大快朵頤後，前往台六十一線快速道路的人行道，俯瞰七股沿海風光，活動畫下完美句點。

三年甲班的吳懿程說，「摸蛤蜊好好玩，好像在挖寶一樣。四甲陳浤彬也說，摸完蛤蜊還用人工分級篩選，覺得很有趣。這項活動不僅讓學生親近大自然，也體驗到漁民的辛勞，留下充實而難忘的回憶。