將迎入秋後「最強冷空氣」！ 週二北部低溫探16度
台北市 / 綜合報導
大家把握今(16)日的好天氣，因為明(17)日入秋後的最強冷空氣即將要南下，接著就會轉為又濕又冷的天氣。氣象署預估北部及東北部18日到19日，最低溫可能會下探到16度，至於中南部地區也要留意，因為受到輻射冷卻的影響，20日預期比前幾天都還要冷。
民眾排隊想搶領雞排，因為自稱台大大氣系的學生，預測颱風假失敗發出祭品文，許多人到台大傅鐘前，想等發文者守住承諾，大家邊排隊邊曬太陽，這樣的好天氣大家可得好好把握，因為17日北邊冷高壓開始南下，將帶來強勁的東北季風。
看看氣象專家吳德榮，相比12日及19日的歐洲模式，這波南下台灣的冷空氣，雖然調慢又減弱但氣溫還是低了不少。氣象預報員張承傳說：「明天(17日)開始的話，在北部，東北部的氣溫，就會開始逐漸往下降，預計到週二(18日)高壓持續，南移到長江流域這邊，到週三(19日)會來到長江口這一帶，所以週二(18日)跟週三(19日)一整天的話，天氣上面尤其是北部，東北部，整天都是會變得比較偏涼一點。」
根據氣象署預測的氣溫趨勢，17日北部及東北部降至大約22度，18、19日低溫更會下探到16度，中部跟南部低溫也分別只有16及17度，至於20日中南部的民眾，要特別留意輻射冷卻效應，清晨將比前一天還冷。
這樣冷颼颼的天氣要到22日，高壓東移出海改為偏東風，溫度才會明顯回升，而接下來東北季風到來也會帶來雨勢。氣象預報員張承傳說：「週一(17日)週二(18日)這兩天，水氣上是最多的兩天，在基隆北海岸，大台北山區跟宜蘭地區，整天有雨的時間會逐漸增強，整天都是屬於有雨的天氣。」將迎接入秋後最強冷空氣，提醒民眾留意溫差做好保暖，東北部的民眾也別忘了帶把傘再出門。
