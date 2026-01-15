將迎戰陳亭妃！爭取台南市長寶座 謝龍介：就是與賴總統正面對決

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨立委陳亭妃在初選民調中勝出，確定將披綠袍競選台南市長，與國民黨立委謝龍介正面對決。謝龍介稍早表示，他對這樣的結果不會感到意外，也誠摯恭喜陳委員贏得民進黨初選，但未來若進入戰鬥位置後，就是與總統賴清德正面對決。





今早11時30分，謝龍介在中興大樓1樓接受媒體聯訪。謝龍介指出，對於這樣的結果他不會感到意外，但是要恭喜陳亭妃，儘管對方這一年來一直說與她不熟，「但我還是要誠摯恭喜她贏得民進黨初選，也期待未來可以打一場光明的選戰」。

謝龍介稱，他不會動用網軍、涉入光電（案），所有堂堂正正、光明正大的選舉，希望讓台南市民重新擁有光榮感，更期盼未來11個月中，可以打一場光明正大的選舉。

他提到，民進黨3場初選（高雄市、嘉義縣、台南市）大概（差距）都是2%以內，尊重綠營的提名初選機制，不予評論；面對陳亭妃也沒有好不好打，因為所有選舉都是面對賴總統2028年的保衛戰，這是在賴清德前年勝選後就得知的事，「也是不爭的事實，我們進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決」。

謝龍介又稱，綠營在台南市長初選過程中砍得刀刀見骨，兩邊的陣營都對他們有不同的情愫，自己不會寄託民進黨的分裂，而是33年的執政乏善可陳，鄉親想要改變，他會迎接鄉親想要改變的期待，也會符合他們的期待做出努力，並完成他們的願望。







