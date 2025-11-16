將迎接入秋最強冷空氣！遊客赴礁溪「泡湯、吃雞」暖身心

宜蘭礁溪有業者把精油融入溫泉裡，打造五顏六色的溫泉。（圖／東森新聞）





下週就要迎來入秋最強冷空氣，先來泡湯吃雞暖暖身心，在宜蘭礁溪有業者把精油融入溫泉裡，打造五顏六色的溫泉，最特別的莫過於整池粉紅色的少女系泡泡糖口味，還有大人系的紅酒泉。不少遊客泡完溫泉，也會去吃礁溪最著名的石窯雞，酥脆的雞皮、紮實的肉質，是吸引饕客一再回訪的好滋味。

五顏六色各種溫泉，超多口味任君挑選，宜蘭礁溪溫泉飯店業者把精油融入在內，從紫色薰衣草到紅色玫瑰，甚至連咖啡渣都拿來泡湯，如果這還不夠看，那整池粉紅色夠不夠夢幻。

這麼夢幻的顏色的溫泉你有看過嗎，在這裡呢是宜蘭礁溪限定的泡泡糖溫泉，這裡面就是加了藍莓的精油，不只有少女系溫泉，當然也要有大人系口味，這裡是紅酒泉，而且就這麼剛好，業者要來把整罐的紅酒倒到溫泉裡面。

整罐紅酒倒下去，完全沒在客氣，業者發揮創意，不只要讓溫泉夠吸睛，也要療癒民眾身心。

泡湯遊客：「這是我們二訪，第一次就是感覺不錯，所以才有第二次，就是很多池啊很特別，然後孩子也可以玩溜滑梯。」

尤其下週開始天氣轉涼，除了先泡溫泉暖暖身之外，熱呼呼的食物當然也不能少，來到礁溪必吃的石窯雞，光是這金黃色的光澤外皮就讓人讚嘆不已。

這一口雞肉呢一咬下去，肉質很紮實之外，你看它還在冒熱熱的煙，看起來是不是就很好吃。

準備迎接冷冷的天，先來吃一隻暖暖的雞，業者特別選用台東黑羽土雞，再以石窯3百度悶燒一小時，用心料裡的好滋味，果然讓人一再回味。

顧客：「皮比較酥脆，所以吃起來那個口感比較好，因為之前我來吃過，所以（朋友）他們有的沒有吃過，我就帶他們來吃。」

天氣轉涼之際泡溫泉再吃烤雞，暖身暖胃做好準備，迎接入秋最強冷空氣。

