將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝

今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來「斷崖式降溫」。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示，今日環境轉乾，東北季風減弱，全臺降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及臺東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。

林得恩透露，好天氣持續不久，週二晚（11/25）起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，民眾請多留意氣溫劇烈變化。

下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來「斷崖式降溫」。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家吳德榮則在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。最新)歐洲模式模擬顯示，今、明（23、24日）兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部14至32度、南部15至32度、東部15至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二（25日）下午起「東北季風」轉乾、週三（26日）「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六（28、29日）「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。此外，吳德榮透露，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。

