將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
生活中心／黃韻璇報導
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來「斷崖式降溫」。
氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示，今日環境轉乾，東北季風減弱，全臺降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及臺東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。
林得恩透露，好天氣持續不久，週二晚（11/25）起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，民眾請多留意氣溫劇烈變化。
氣象專家吳德榮則在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。最新)歐洲模式模擬顯示，今、明（23、24日）兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部14至32度、南部15至32度、東部15至30度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二（25日）下午起「東北季風」轉乾、週三（26日）「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六（28、29日）「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。此外，吳德榮透露，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。
更多三立新聞網報導
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人
其他人也在看
今白天氣溫續回升 注意早晚溫差！週一再轉涼有雨
氣象署指出，今天（11/22）白天氣溫持續回升，感受較溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，直到下週一（11/24）傍晚起東北季風增強，天氣轉涼，屆時北台氣溫將降低，迎風面降雨機率也隨之提高。太報 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
把握週日好天氣「高溫飆30度」！週一入夜東北季風增強 北部轉濕冷
即時中心／梁博超報導東北季風今（23）日減弱，中央氣象署指出，清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度；白天溫度回升，相較於昨日更加溫暖。水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。不過週一（24日）傍晚起東北季風增強，天氣又將轉涼。民視 ・ 8 小時前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明氣溫回升飆30度！下週北部低溫急探15度 2地一路濕涼到週五
氣象署指出，明天（23日）白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一白天基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區降雨機率稍增，傍晚起東北季風增強，迎風面北部地區轉有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區...CTWANT ・ 19 小時前
白天微熱早晚涼 氣象專家：明晚東北季風南下 北台灣降溫有雨
據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉局部短暫雨，北台灣降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。中時新聞網 ・ 6 小時前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 2 小時前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 5 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
基隆某宮廟驚傳氣爆…翁「疑似拜拜直接遭炸飛」倒血泊中身亡
基隆一處宮廟今天上午8時許發生一起疑似氣爆意外，一名湯姓老翁（88歲）直接被爆炸衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。詳細案情尚待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 分鐘前
新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場
財經中心／楊思敏、葉為襄、戴亞倫、賴文軒 台北報導台灣是全球AI中心，動向各界都矚目！鴻海集團科技日今天（21）重磅登場，堪稱史上規模最大，董事長劉揚偉開場時，更驚喜與創辦人郭台銘同台，一頭白髮的郭台銘一亮相，就吸引外界目光，引人關注的還有，輝達執行長黃仁勳的兒子，黃勝斌也親自到場，鴻海把握機會大秀AI肌肉。民視財經網 ・ 1 天前
川普版「烏俄和平計畫」翻車! 美議員罵爆：荒謬到該看精神科
[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。 根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。 維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X 維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒新頭殼 ・ 21 小時前
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新品宣傳，卻被農場打臉「根本沒供貨」，風波延燒多日。大苑子昨（11/21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親赴南投中寮長壽天然農場向農友致歉。今日農場再以4點聲明回應，強調誤會已化解，也澄清沒有收錢，「我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」太報 ・ 1 天前