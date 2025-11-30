將迎首波冷氣團？專家分析：需達「這條件」！

生活中心／李筱舲報導



近日，東北季風減弱，各地白天溫度明顯回升，感受上較為溫暖，不過各地早晚溫差大，也提醒民眾須注意保暖。然而，本周二（12月2日）晚上開始，東北季風將增強，前中央氣象局局長鄭明典今（30）日更在臉書指出，從850百帕高度與溫度預報圖觀察，需達「這條件」才有機會出現今年首波大陸冷氣團。





本週有望迎首波「大陸冷氣團」？專家PO圖分析：達「這條件」才有機會

鄭明典今(30）日在臉書分享850百帕高度和溫度預報圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





鄭明典今(30）日在臉書分享850百帕高度和溫度預報圖，並在文中表示，在最底下色階對應溫度的圖例上，綠色系和藍色系交會處代表6度。6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6加8等於14，也就是地面溫度接近14度，這剛好為「大陸冷氣團」的門檻。若大氣沒飽和，溫差會大於8度，而如果大氣乾燥，則需考慮輻射冷卻。鄭明典表示，藍綠交界若到達台北站以南，便達到大陸冷氣團的最低標準。

本週有望迎首波「大陸冷氣團」？專家PO圖分析：達「這條件」才有機會

中央氣象署提醒，本週二（12月2日）晚間開始東北季風將增強。（圖／中央氣象署提供）

有網友在看完文章後詢問「12月3日是否有達大陸冷氣團標準」，鄭明典則回應：「可能還達不到」。此外，中央氣象署提醒，本週二（12月2日）晚上開始東北季風將增強，週三（12月3日）及週四（12月4日）北部及東北部天氣較涼，其他地區則早、晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。因早溫溫差大，提醒民眾需注意保暖。





