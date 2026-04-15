將近一年！李俊俋濫用公務車未調查 監察院：未接獲檢舉

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前監察院秘書長李俊俋去年因捲入公務車私用風波，負起政治責任請辭下台。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院於114年6月陸續遭爆監委及秘書長不當使用公務車風波，隨後前秘書長李俊俋請辭下台，相關監委道歉並接受調查，引發社會關注。國民黨立委翁曉玲今（15）日質詢監察院秘書長黃適卓、副秘書長王增華，質疑相關處置過輕，並追問前秘書長李俊俋疑涉濫用公務車一案，監察院表示「未接獲檢舉」，因此未啟動調查程序。

立法院司法及法制委員會今日邀請監察院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。

翁曉玲指出，台北地檢署已針對監委不當使用公務車案作出行政簽結，理由為相關人員自費油資、未損害公物，難以認定犯罪。然而該案仍引發社會強烈不滿，監察院內部紀律委員會僅以口頭或書面道歉、促請注意，甚至部分委員不予處分，外界觀感難以接受。

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她進一步詢問，涉及接送親友至機場的監委林郁容是否已提出道歉。黃適卓回應，林郁容已在院會中口頭道歉，並有紀錄在案，但並非向社會大眾公開道歉。

翁曉玲質疑，監察院相關規定明訂公務車使用應符合公務需求及社會相當性，但包括送寵物美容、接送親友等行為是否符合標準，顯有疑義。黃適卓則表示，紀律委員會已認定相關行為影響監察院形象，因此要求於院會道歉。

隨後翁曉玲將焦點轉向前監察院秘書長李俊俋，質疑其涉及使用公務車送寵物美容，是否構成應主動調查的案件。黃適卓回應，李俊俋已辭職，且相關案件檢察官亦已調查並行政簽結。

不過翁曉玲強調，司法權與監察權不同，「司法簽結不代表監察院可以不調查」，並質疑監察院未主動啟動調查程序。王增華則回應，目前未接獲任何針對李俊俋的檢舉或陳情，因此未進入法定調查程序。

翁曉玲批評，李俊俋案引發高度社會關注，卻因未有人檢舉而未調查，「這不應該是符合主動立案派查的情形」，並質疑監察院「打蒼蠅不打老虎」。她直言，李俊俋辭職後不應因此免除行政責任，監察院的處理方式難以令社會信服。

她最後表示，若監察院須待檢舉才啟動調查，將自行提出檢舉陳情，要求監察院針對李俊俋案進行處理。

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