將逾50億元輝達晶片輸中 美檢方揭走私集團手法

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國德州聯邦檢察官12月8日解封文件，揭露一項針對遍及美國與全球的龐大走私網的調查。這個走私集團據稱成立假公司並設秘密倉庫，試圖向中國出口價值逾50億元的輝達晶片。

美國財經媒體CNBC報導，這項調查被聯邦當局命名為「守門人行動」（Operation Gatekeeper），焦點並非毒品或贓物，而是針對一個據稱秘密供應輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）的地下網絡。這類晶片是人工智慧（AI）競賽的基石，可用於軍事或民用目的。

美國政府表示，一個隱密的走私集團違反美國國家安全出口管制法，將晶片運往中國。據稱，這個走私集團涉及出動非法入境美國的人員、成立虛假幌子公司，以及在紐澤西州設立秘密倉庫進行運輸作業，而這座倉庫已被至少一名代表美國政府的臥底探員給滲透。

聯邦調查結果顯示，美中為爭相取得尖端晶片展開激烈角力，許多人認為這些晶片將左右全球經濟的命運。據稱，這個走私集團試圖在2024年10月到2025年5月之間，向中國出口至少價值1.6億美元（約新台幣50億7040萬元）的輝達H100與H200繪圖處理器。

中國對這些晶片的需求很龐大，然而最優質的供應仍在美國。雖然中國正在發展本地AI晶片市場，目前仍高度仰賴輝達的技術。

研究機構SemiAnalysis分析師王韋傑（Ray Wang）表示：「我認為中國領先的AI模型，目前有超過60%採用輝達硬體。輝達在硬體與軟體上都擁有系統性優勢。我認為，就目前而言，如果把這兩個因素結合起來，中國仍處於苦苦追趕的階段。」

在蒐集證據的過程中，政府派了一名臥底探員進入紐澤西州錫考克斯市（Secaucus）一處倉庫。在那裡，臥底探員據稱看到嫌疑人將輝達GPU重新貼標，換上一家名為Sandkayan的虛假公司品牌。政府表示，出貨與出口文件還將貨品錯誤分類為「轉接器」、「轉接模組」與「接觸器控制器」。

2025年5月28日，守門人行動在這座紐澤西倉庫上演戲劇性的一幕，當天共犯雇用的3輛卡車開進倉庫，準備載走這批走私晶片。

在近乎即時的通訊中，據稱是共犯使用的簡訊群組有成員傳訊說，一名將貨物運至紐澤西倉庫的卡車司機通報，有警察出現在現場，並詢問貨物目的地。根據通訊紀錄，共犯指示司機「只要回答什麼都不知道」。

檢方表示，5分鐘後，其中一名共犯又在群組內傳訊，要求「解散這個聊天群組。刪除所有人」。檢方說，不久後，聯邦探員破門而入，查扣了這批高科技設備，防止貨物運往中國。

近幾個月來，未經授權出口輝達產品遭查獲案例頻傳。美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）估計，光在2024年，就有1萬到數十萬顆AI晶片走私到中國。

王韋傑說：「在當今世界，我覺得有太多非法管道可以取得輝達晶片。你可以在全球建立資料中心，也可以成立空殼公司購買輝達晶片。輝達很難追蹤並進行盡職調查。」

輝達發言人向CNBC表示，美國政府的出口管制是嚴格且全面的。

輝達發言人說：「即使是在二手市場銷售舊一代產品，也受到嚴格審查與審核。雖然目前有數百萬顆受控GPU在企業、家庭與學校中使用，我們仍將持續與政府和客戶合作，確保二手走私情況不會發生。」（編譯：張曉雯）1150101