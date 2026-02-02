將遞補立委遭扣「國安危機」大帽 李貞秀斥未審先判：語言暴力令人遺憾

民眾黨「兩年條款」新一波6名立委將於3日走馬上任。圖為民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／周志龍攝）

準民眾黨立委李貞秀今（2）日表示，執政當局如果真心關注國家安全，對於自己依法就職立委就不該「貼標籤」，嘴喊多元平等卻大搞政治抹黑，這種「語言暴力」令人遺憾。

來自對岸的李貞秀將於3日走馬上任，不過民進黨立委吳思瑤近期點名，直指李貞秀至今沒有放棄對岸國籍，這樣進入立法院恐怕會讓台灣的國安有威脅。吳思瑤強調，看《國籍法》就知道擔任公職必須放棄雙重國籍，這並非針對任何國籍，而是所有公職人員的基本義務，行政機關應考慮拒絕李貞秀答詢或索要資料，立法院也必須重新審視有關國安議案的議事規則。

李貞秀對此回應，自己是依照《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當程序產生的立法委員，背景其實也代表了廣大新住民在台灣社會中重要的角色，如今將就任便是台灣民主制度接納多元聲音的成果，這就是民主自由可貴的具體實踐，別老是抹黑又貼標籤。

候任立委李貞秀（圖）認為恪遵《憲法》架構下上任的立委不該被針對與阻礙行使立委職權。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

李貞秀強調，依照《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」，恪遵的當然是中華民國憲法、依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有自己獨特與別人不同的情形。

李貞秀進一步指出，等到就任立委後就是監督行政機關依法行政，大家都是遵循中華民國法律行事，倒是執政黨立委何必在自己根本還沒就任前，逕自「未審先判」幻想李貞秀未來的質詢、索取資料或是參加會議會讓行政機關跟立法院議事產生「國安」問題？這對台灣的行政體制太沒自信了。

李貞秀重申，族群多元背景絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。她感嘆，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，語言暴力實在令人遺憾，其實出身從來不應成為絆住投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲，希望各界理性看待。

民進黨立委吳思瑤（圖）對李貞秀就任立委提出擔憂。（圖／周志龍攝）

