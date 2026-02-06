將間諜法改革與不相干法律綁在一起 韓國執政黨用心遭質疑

韓國國會 圖：取自維基百科 By Dmthoth - Own work, CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 韓國國會修正刑法第98條，將將間諜罪的適用範圍從「敵對國家」擴大到「外國」的努力，在執政的共同民主黨把備受爭議且與間諜防治無關的「法律扭曲罪」修正案捆在一起後，可能遭到無限期擱置。

《朝鮮日報》（The Chosun Daily）以社論批判共同民主黨在將間諜防治與扭曲法律這兩項不相干原本應分別討論的法案併在一起，使得國會無法繼續推進相關工作。

《朝鮮日報》的社論指出，在經合組織38個成員國中，韓國是唯一將間諜罪的適用範圍限制在「敵對國家」的國家。這個漏洞使得中國等有心人可以大加利用。

廣告 廣告

《朝鮮日報》的社論指出，韓國現行法律僅懲罰為朝鮮實施的間諜活動。一些中國公民利用自身不受間諜罪指控的漏洞，非法拍攝韓國軍事基地和武器系統。每年發生十餘起此類案件，涉案人員以「業餘愛好」為由獲釋。大多數海外技術外洩事件也涉及中國公民。儘管他們的行為顯然構成間諜罪，但由於他們是為中國而非朝鮮行事，因此無法被起訴。 中國一方面利用韓國法律的漏洞，另一方面卻以間諜罪拘留了一名洩漏半導體相關資訊的韓國公民。

《朝鮮日報》的社論批判，共同民主黨在立法委員會會議上將兩項分別討論的法案合併為一項。然而，間諜罪和法律扭曲罪的本質截然不同。法律歪曲罪旨在懲罰那些調查或審判結果令執政黨不滿的法官和檢察官。雖然兩黨對間諜罪達成共識，但法律扭曲罪仍存在巨大爭議。由於將兩者捆綁在一起，國會無法繼續推進相關工作。如果民主黨真的認為間諜罪修正案迫在眉睫，他們本可以在全體會議上單獨審議。究竟為何要將兩者綁在一起，並拖延間諜罪修正案的審議，居心何在讓人搞不清楚。

《朝鮮日報》的社論批判，法律扭曲罪的立法並不緊迫。韓國國家法院行政部門表示，如果法律扭曲罪獲得通過，法官和檢察官可能會拖延或迴避複雜或棘手的案件，對此表示嚴重擔憂。總統國家凝聚力委員會委員長李錫淵甚至稱法律扭曲罪是「文明國家的恥辱」。如果間諜罪修正案在2月前未能獲得通過，可能會因6月的地方選舉而被無限期擱置。民主黨被敦促將兩項法案分開審議，優先推進爭議較小的間諜罪修正案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民眾黨提名中配立委「要幹什麼」吳子嘉批柯文哲搞怪：沒靈魂的黨

中國發起輿論、法律戰！美在加勒比海扣押7油輪 SCSPI控「混合法律戰」