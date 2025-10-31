將陸配錢麗驅逐出境？ 邱垂正：需經聯審會討論

（中央社記者王承中台北31日電）華碩員工、陸配錢麗被註銷台灣戶籍，陸委會主委邱垂正今天表示，很遺憾錢麗持續發表傷害台灣的言論，最近收到很多陳情與檢舉，所以相關機關會持續對錢麗依法處理。對於是否不排除驅逐出境，邱垂正指出，要經過內政部聯審會討論，台灣是民主法治國家。

華碩員工、陸配錢麗被註銷台灣戶籍，陸委會表示，經過內政部等機關審查，認定其言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以廢止定居許可，目前維持長期居留狀態。

立法院會今天繼續進行總質詢，陸委會主委邱垂正在列席前受訪表示，由於錢麗已取得台灣人身分，也在台灣生活很久，但因為經營中華人民共和國解放軍臉書網站，用中國大陸的法律恫嚇公司同事及種種因素，被內政部聯審會，以兩岸條例規定，取消台灣身分證，但考量錢麗的狀況，可用長期居留狀態在台。

邱垂正指出，真的很遺憾，錢麗持續發表傷害台灣人民的言論，並訴諸中國大陸的法律恫嚇台灣，傷害台灣人民情感，持續引發台灣內部激烈對立，陸委會最近收到很多民眾陳情檢舉，所以相關機關會依照現有的兩岸條例及相關子法，持續對錢麗依法處理。

對於是否不排除將錢麗驅逐出境，邱垂正表示，這要經過聯審會討論，台灣是民主法治國家，依法要走程序。但他強調，絕大部分的陸配都是認同這塊土地、安居樂業，不會像錢麗有這樣的作為，呼籲民眾不要對其他陸配有標籤化的看法。

另外，對於國民黨主席當選人鄭麗文表示，「在中華民國憲法法理裡頭，我們就是中國人，當然我們也都是台灣人。」邱垂正則指出，「憲法有中國人的規定嗎，擁有中華民國國籍是中華民國國民，沒有意見，謝謝。」（編輯：張若瑤）1141031