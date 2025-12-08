將頂級安縵酒店的寧靜哲學，濃縮進45坪都會寓所！柔美弧線、極致工藝與隱藏機能，演繹日常度假生活

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 舒杰室內裝修設計有限公司

小編帶你看好宅

對熱愛旅行的屋主而言，理想的家不僅是休憩居所，而是如同一間專屬的安縵酒店，讓人回到日常也能享有世界級的舒適與靜謐。設計師深刻理解屋主對安縵酒店那份寧靜、優雅與極簡療癒的嚮往，以現代風為底蘊，透過弧線有機線條、礦物塗料與光影層次，柔化了現代風的剛硬，在45坪空間中創造出流動而富有層次的視覺饗宴。



步入室內，首先映入眼簾的是充滿度假氛圍的Lounge中島吧台，牆面精心規劃的酒瓶展示收納，在燈光的烘托下，既是機能也是裝飾，而牆面運用巴士五金，隱藏85吋大尺寸電視，透過玻璃隔屏若隱若現地看見廚房，通透性佳。從吧台過渡到餐廳與客廳的動線，巧妙以一連串的儀式感來鋪陳，第一道拱門引入餐廳，再由第二道拱門進入小客廳，拱形結構不僅創造了柔美的區隔，也象徵著從世界各地歸來的歡迎意象，將窗邊美好景致盡收眼底。餐廳的口吹玻璃吊燈搭配輕法式線板，營造和諧精緻的氛圍，引人注目的俄羅斯壁畫，由具備抗潮特性的石灰與珪藻土構成，地面以精湛的馬賽克與石材拼花工藝，型塑宛若地毯的華美，提升視覺的驚喜度與藝術性。

私領域延續安縵酒店平和寧靜的精髓，著重於材質的溫潤與細節的處理，主臥透過燈光投射，呈現暈染般層層堆疊的光影效果，營造出高級感，天花板勾勒的線條細節展現高質感，木質基調搭配灰色調性，完美詮釋安縵酒店的禪意美學，令人卸下疲憊，享受如同度假般的放鬆時光。客浴雙洗手檯面優化使用動線，牆面鋪陳仿木磁磚，流露自然原木質感， 日光透著木百葉在弧形浴缸中泡澡，療癒身心靈。

小編的最愛

這個家不僅提供了居住的機能，更實現了屋主渴望的生活感受與方式，日常宛若置身世界頂級度假飯店，每一次回家都是一場靜謐的旅行。

