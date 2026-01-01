將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約

要聞中心/綜合報導

美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。

F-16V。（圖／空軍）

五角大廈聲明指出，簽約時已核定動支1億5730萬美元的對外軍售資金，合約內容包含採購並交付55具紅外線搜索追蹤（IRST）軍團強化感測器莢艙、處理器、莢艙容器以及處理器容器。相關生產工作將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計於2031年6月全數完成。

該莢艙是配合台灣新購F-16V（BLK70）戰機研發的最新款裝備。軍事專家指出，面對具備匿蹤設計、雷達反射截面積極小的中國大陸解放軍殲-20或殲-35戰機，傳統雷達往往難以鎖定，而IRST系統透過偵測飛機發動機排出的紅外線熱源，能以「被動」方式搜索敵機，不僅不會發出雷達波暴露自身位置，更不受電子干擾影響。

國防部先前指出，美方同意供售的「軍團莢艙」，可進一步強化新型F-16V戰機對遠距目標偵測追蹤能力，尤其針對雷達截面積很小的解放軍殲-20等匿蹤戰機，採取紅外線、紫外線等光電訊跡偵測，可將所謂的「隱形戰機」打回原形，大幅提升國軍F-16V戰機空中作戰效能。

此合約公告時機正值中國大陸解放軍東部戰區剛結束圍台軍演之際。去年12月17日，五角大廈公布將向台灣出售總額逾111億美元的武器裝備，為歷來規模最大的對台軍售。12月29日，東部戰區即無預警宣布啟動新的圍台軍演，大陸《環球時報》明指此次軍演主要針對美方軍售案。

2023年8月，五角大廈首次宣布將對台軍售配備在F-16V（BLK70）戰機上的紅外線搜索追蹤系統與相關設備，預估總額達5億美元，當時曾引起大陸反彈並宣布對洛馬公司實施制裁。2024年7月，國防部公告的決標資訊顯示，台美已簽署「軍團莢艙」等17項相關設備採購案。

台灣向美採購的66架新型F-16V，原訂2024年首批交機但至今仍未交付。首架F-16V已在美國首飛成功，預計今年第3季，第一批10架F-16V可望抵台。

